Bedelliden 164 adet F-35 parası gelecek

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği bedelli askerlikte detaylar belli oldu. Dün AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turhan bedelli düzenlemesine son şeklini verip torba yasaya eklediklerini açıkladı.

YAŞ 25 BEDEL 15 BİN TL

Turhan’ın verdiği bilgiye göre 2014 yılında yaşın 27 ücretin ise 18 bin TL olarak uygulandığı bedelli düzenlemesinde hem yaş hem de fiyatta indirime gidildiği görüldü. Son çıkarılacak bedelli düzenlemesinde yaş 25 ücret ise 15 bin TL olarak belirlendi.

28 GÜNLÜK ASKERLİK ŞARTI

Ancak düzenlemede sürpriz bir gelişme de yer aldı. 'Yaş 25 bedel 15 bin TL' şeklinde planlanan düzenlemeye 25 günlük zorunlu askerlik şartı da konuldu. Yaşa takılmayanlar 15 bin TL'lik ücreti ilgili yerlere yatırdıktan sonra 28 günlüğüne silah altına alınacak.

TAZMİNATLAR YANMAYACAK

28 günlük askerlik detayı çalışanlar arasında tazminat telaşına da yol açtı. Askerliğini yapmamış çalışanlar uzun suredir çalıştıkları iş yerinden askerlik nedeniyle ayrılmaları halinde tazminatlarının yanıp yanmayacağını merak etmeye basladı. Ancak askerlik gibi zorunlu hallerde işten ayrılmalarda tazminat noktasında hak kaybı yaşanmıyor. Öte yandan yıllık izin ve ücretsiz izin şeklinde söz konusu 25 günlük süreç izinden de sayılabiliyor.

Peki geçtiğimiz yıllara göre hem yaş hem de ücret noktasında sürpriz rakamların açıklandığı bedelli askerlik düzenlemesinden devletin kasasına ne kadar girecek.

GÜNDEM AK Parti bedelli teklifini açıkladı: Yaş 25 bedel 15

1987'DE TOPLANAN PARA 100 MİLYON MARK

İlk defa 1987 yılında 40 yaş ve üstü için 5 bin 425 Mark ücret ile çıkarılan bedelli askerlikten 18 bin 433 kisi yararlanırken söz konusu düzenleme ile devletin kasasına giren rakam ise 100 milyon Mark olmuş. En son uygulandığı yıl olan 2014’te ise yas 28 bedel ise 18 bin TL olarak belirlenmişti. Söz konusu donemde düzenlemeden yararlananların sayısı 611 bin olmuş devletin kasasına ise 3,6 milyar lira girmişti.

5 MİLYON KİŞİDEN 75 MİLYAR LİRA BEKLENİYOR

2018 yılı için uygulanacak olan yaş 25 bedel 15’ten ise tahmini 5 milyon kişinin yararlanması bekleniyor. 5 milyon kişiden 15 bin TL alınması halinde 75 milyar TL gibi ciddi bir rakamın da devletin kasasına girmesi bekleniyor.

Tanesi 95 milyon dolardan 164 adet F-35 alınabiliyor.

164 ADET F-35, 31 ADET S-400 ALINABİLİYOR

Bedelli düzenlemesinden gelecek para Hazine ve

Maliye Bakanlığı'nın hesaplarına yatırılacak ve savunma sanayi için kullanılacak. 75 milyar TL ile Türkiye'nin şu an alım için sözleşme imzaladığı F-35 uçaklarından tanesi 95 milyon dolardan 164 adet satın alınabilirken, Rusya'dan satın alınacak S-400 füze savunma sistemlerinden ise batarya fiyatı 500 milyon dolar üzerinden 31 adet satın alınabiliyor.

500 milyon dolardan 31 adet S-400 füze savunma sistemi satın alınabiliyor.