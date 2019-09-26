Ekonomi Benzin fiyatlarına 25 kuruş indirim geldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzin fiyatlarına 25 kuruş indirim geldi

Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim geldi. Suudi Arabistan'ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Aramco'ya yapılan saldırıdan sonra petrol fiyatlarında dalgalanma yaşanmış, brent petrol 70 dolara kadar çıkmıştı. Şirketin üretim seviyesinin normale dönmesiyle de yurt içi piyasalarda ilk indirim haberi geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Aramco'ya yapılan saldırı sonrası benzine ilk indirim haberi geldi.
Aramco'ya yapılan saldırı sonrası benzine ilk indirim haberi geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamada, "Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim gerçekleşmiştir" denildi.

Aramco saldırısı ile fiyatlar yükselmişti

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Aramco'ya yapılan saldırıdan sonra petrol fiyatlarında dalgalanma yaşanmış, brent petrol 70 dolara kadar çıkmıştı. Şirketin üretim seviyesinin normale dönmesiyle fiyatlar da indirim eğilimine geçti.

Reuters
Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait iki tesiste, 14 Eylül'de SİHA'larla düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

Benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere pompaya 24 kuruş ÖTV'ye de 1 kuruş olmak üzere toplamda 25 kuruş indirim yapılmış olacak.

Brent petrol normale döndü

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 62,11 dolardan işlem görüyor.

Dün 62,70 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,40 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,46 düşüşle 62,11 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,31 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan'ın petrol üretiminin beklenenden hızlı toparlanmasıyla fiyatlarda gerileme görüldü.

OPEC Genel Sekreteri Mohammed Barkindo dün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Suudi Arabistan’ın üretimi geri kazanmaya yönelik hızlı hamleleri, petrol fiyatlarındaki dalgalanmayı azaltmak için çok önemli.

Ayrıca, ABD Enerji Enformasyon İdaresi ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,4 milyon varil (yüzde 0,6) artarak 419,5 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 250 bin varil azalacağı yönündeydi. Beklenenin aksine stoklarda yükseliş olması petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini destekledi.

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Brent petrolde teknik olarak 63,14 ile 63,75 dolar aralığının direnç, 61,56 ile 60,59 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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