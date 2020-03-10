Ekonomi Benzin ve motorindeki büyük indirim sonrası bir depoda 37 lira cepte kalacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzin ve motorindeki büyük indirim sonrası bir depoda ne kadar cepte kalacak?

Benzin ve motorindeki büyük indirim sonrası bir depoda 37 lira cepte kalacak

Benzin ve motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren büyük indirim geliyor. Benzine 61 kuruş, motorine ise 56 kuruş olarak yansıyacak indirim sonrası yarın aracının deposunu dolduracak araç sahiplerinin ortalama 26 ile 37 lira arasında bir parası da cebinde kalmış olacak. İşte indirim sonrası farklı büyüklüklerdeki iki depo için ortaya çıkacak yeni fiyatlar...

Kenan Biter Yeni Şafak
İstanbul'da 6,64 TL seviyesinde satılan benzinin fiyatı yarından itibaren 6,03 seviyesine gerileyecek
İstanbul'da 6,64 TL seviyesinde satılan benzinin fiyatı yarından itibaren 6,03 seviyesine gerileyecek

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen OPEC toplantısından üretim kısıntısına yönelik karar çıkmayınca petrol fiyatları yüzde 30 düşüşle 31 dolara kadar geriledi.

Petrol fiyatlarında yaşanan bu tarihi düşüş sonrasında gözler ilk etapta iç piyasada kullanılan akaryakıt ürünlerine çevrildi.

BENZİNE 61 KURUŞ, MOTORİNE 56 KURUŞ İNDİRİM

Dün gün içerisinde çeşitli oranlarda indirim beklentileri açıklanmaya başlarken benzin ve motorine yapılacak indirimde kesin oranlar bugün belli oldu. Bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması beklenen büyük indirimin benzinde 61 kuruş olarak motorin tarafında ise 56 kuruş olarak yansıyacağı açıklandı.

Benzin ve motorindeki indirim oranı belli oldu
EKONOMİ
Benzin ve motorindeki indirim oranı belli oldu

İNDİRİM SONRASI ORTALAMA FİYATLAR

Söz konusu indirim oranları güncel rakamlara indirgendiğinde İstanbul'da ortalama 6,64 TL seviyesinde satılan benzinin fiyatı yarından itibaren ortalama 6,03 seviyesine gerileyecek. Aynı şekilde 6,27 TL'den satılan motorin ise yarın 5,71 TL bandına gerilemiş olacak.

BİR DEPODA 37 LİRA CEPTE KALACAK

Büyük indirimin bu gece yarısından itibaren pompaya yansımasıyla yarın aracının deposunu dolduracakların ortalama 26 ile 37 lira arasında bir parası cebinde kalmış olacak. İndirim öncesi İstanbul'da 298 TL'den dolan 45 litre depo indirim sonrası 271 TL'ye, 398 TL'ye dolan 60 litrelik depo ise 361 TL'ye inmiş olacak.

İnfografik: Abdullah Özşahin

Motorin tarafında ise 282 TL'ye dolan 45 litrelik bir depo 256 TL'ye, 376 TL'ye dolan 60 litrelik bir depo ise 342 TL'ye dolacak.

İndirimler göz önünde bulundurulduğunda benzinde indirim sonrası 45'lik depoda 27 lira, 60'lık depoda ise 37 lira, motorinde ise indirim sonrası 45'lik depoda 26 lira, 60'lık depoda ise 34 lira cepte kalacak.

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EKONOMİ
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