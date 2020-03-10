Ekonomi Benzin ve motorindeki indirim oranı belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzin ve motorindeki indirim oranı belli oldu

Petrol fiyatlarında dün yaşanan tarihi düşüşün ardından gündeme gelen akaryakıt indirimi beklentisinde oranlar kesinleşti. Rekor düşüş sonrasında benzin fiyatlarına 61 kuruş, motorine ise 56 kuruş indirim yapılacak. İndirimlerin bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

OPEC toplantısı sonrasında üretim kısıtlamasına yönelik karar çıkmamasının ardından petrol fiyatları dün tarihi bir düşüş yaşadı.

Yüzde 30'dan fazla düşüş sonrasından brent petrolün varil fiyatı 31 dolara kadar geriledi.

Petroldeki düşüşün iç piyasadaki yansıması ise ilk aşamada akaryakıt fiyatlarında olacak.

İNDİRİM ORANLARI KESİNLEŞTİ

Petrol fiyatlarının 31 dolara kadar inmesiyle birlikte akaryakıt ürünlerine yönelik beklenen indirimin tutarı da bugün itibariyle kesinleşti.

Alınan bilgiye göre; benzin fiyatında 61 kuruş, motorinde ise 56 kuruş indirim olacak. İndirimler bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.

İNDİRİM SONRASI İSTANBUL'DA TAHMİNİ BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin ve motorin için yapılacak olan indirim çarşamba günü pompa fiyatlarına yansıması halinde İstanbul'da benzin fiyatları 6,03 liraya, motorin ise 5,71 seviyelerine gerilemiş olacak.

İnfografik: Duygu Sena Akbulut

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