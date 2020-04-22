İki büyük indirim geliyor: Benzin ve motorin 5 liranın altına inecek

Benzin ve motorinin litre fiyatı bu geceden itibaren indirimlerle birlikte 5 liranın altına gerileyecek.

ABD depolama tesislerinde yer kalmadığı endişeleriyle Batı Teksas petrolünün varil fiyatında yaşanan tarihi düşüşün ardından Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün varil fiyatı da yaşanan gelişmelerle son 18 yılın en düşük seviyelerine geriledi.

18 DOLARA GERİLEDİ

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne üye olan 23 ülkenin bu ay üretim miktarlarında kesinti yapmayacak olması, küresel petrol piyasasında arz fazlasının yükselmesine ve petrol stoklarının artmasına neden olurken, fiyatlar üzerinde de baskı oluşturuyor.

Yaşanan gelişmelerle Brent ham petrolün varil fiyatı dün 20 doların da altına gerileyerek 18 dolar seviyesine kadar geriledi.

OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler 1 Mayıs'tan itibaren toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltma kararı almıştı.

İKİ BÜYÜK İNDİRİM GELİYOR

Petrol fiyatlarında yaşanan tarihi düşüşlerin ardından benzine peş peşe 5 ve 8 kuruş olarak gelen indirimlerin ardından bir büyük indirimin daha kapısı aralandı.

yenisafak.com'un piyasa uzmanlarından edindiği bilgilere göre benzin ve motorine büyük indirim geliyor.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından motorinde 41 kuruş benzinde ise 31 kuruş indirim bekleniyor. İki büyük indirimin de bu gece pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

5 LİRANIN ALTINDA

Gece saatlerinde geçerli olan 8 kuruşluk indirimin ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 5 lira 11 kuruşa, Ankara'da 5 lira 26 kuruşa, İzmir'de ise 5 lira 35 kuruşa satılırken, motorinin ise ortalama litre fiyatları İstanbul'da 5 lira 16 kuruştan, Ankara'da 5,24, İzmir'de ise 5 lira 27 kuruştan satılıyor.

İki büyük indirimin ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 4 lira 80 kuruşa, motorinin ise 4 lira 75 kuruşa gerileyecek.

Piyasa uzmanları petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşlerin akaryakıt fiyatlarına yansımasının süreceğini belirtiyor.

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