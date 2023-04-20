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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Akaryakıta çifte indirim
Akaryakıta çifte indirim
21 Nisan itibariyle benzin grubunda
1 lira 21 kuruş
, motorine
91 kuruş
indirim geliyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
Benzinde
litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da
21,25 TL’ye
, Ankara’da
21,60 TL
’ye, İzmir’de
21,57 TL
’ye gerileyecek.
İndirimle birlikte
motorinde
litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da
20,18 TL
’ye, Ankara’da
20,54 TL
’ye, İzmir’de
20,62 TL
’ye gerileyecek.
- Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
- Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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1 saat önce