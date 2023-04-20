Benzin ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları da araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu? İşte, 12 Nisan Çarşamba günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.