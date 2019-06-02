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Ekonomi Benzin ve motorine indirim geliyor
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzin ve motorine indirim

Benzin ve motorine indirim geliyor

Petrol, dolar kuru ve uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları düşerken devletin benzinde 30, motorinde 40 kuruş ÖTV’den karşıladığı tutar da sıfırlandı. Petrol fiyatlarındaki indirimin ardından bayramın ilk günü benzinde 9-10, motorinde ise 2-3 kuruşluk yeni bir indirim daha göründü. İndirimin bu sefer pompa satış fiyatlarına yansıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Haber Merkezi Diğer
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Brent petrol, uluslararası motorin ve benzin fiyatları ile dolar kuruna göre belirleniyor. Petrol, kur ve uluslar arası piyasalarda ürün (motorin ve benzin) fiyatındaki yukarı ve aşağı yönlü hareketler, depoya indirim ya da zam olarak yansıyor.

YUKARI YÖNLÜ ÜÇLÜ HAREKET

Brent petrol, nisan ayında 75 dolara kadar çıktı. 31 Mart yerel seçimleri sonrasında dolar kuru da yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Kur, 6 TL 25 kuruşa kadar çıktı. Aynı dönemde uluslar arası piyasalarda da benzin ve motorin fiyatları artış kaydetti.

  • Bu gelişme, benzin ve motorin fiyatlarını yukarı yönlü itmeye başladı. Benzin, 7 TL 10 kuruşa kadar çıktı.

Hükümet, akaryakıttaki artışın enflasyona etkisini de dikkate alarak, bir kez daha “eşel mobil” sistemini devreye koydu. Olası zamlar, devletin ÖTV gelirlerinden karşılandı. Gerek benzinde, gerekse de motorinde pompa fiyatları sabit tutuldu.

ÜÇLÜDE AŞAĞI YÖNLÜ HAREKET

Petrol, kur ve ürün fiyatlarında yukarı yönlü trend değişti; aşağı yönlü hareket başladı. Brent petrol, adım adım geriledi. Halen 61-62 dolar arasında seyrediyor.

Son bir hafta içinde uluslar arası piyasalarda benzinin ton fiyatı, 669 dolardan 612 dolara geriledi. Motorinin ton fiyatı da 652 dolardan 583 dolara kadar düştü.

Bayram öncesinde dolar kuru da gevşedi. Kur, geçen haftayı 5 TL 87 kuruştan kapattı.

İNDİRİM ZAMANI

Habertürk'ün haberine göre; devletin; benzinde 30, motorinde 40 kuruş ÖTV’den karşıladığı tutar sıfırlandı. Akaryakıta indirim göründü.

Pazartesiyi salıya bağlayan gece, diğer bir deyişle bayramın ilk günü motorinde 2-3 kuruş, benzinde 9-10 kuruş indirim yapılması ve indirimin pompa satış fiyatlarına yansıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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