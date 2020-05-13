Benzin ve motorine indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki gelişmelere paralel olarak iç piyasadaki akaryakıt ürünleri için indirim gündeme geldi.
Cuma gününe kadar gerçekleşmesi beklenen indirimlerin benzinde 19 kuruş, motorinde ise 10 kuruş olarak pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.
Benzindeki indirimin bu gece yarısı gerçeklemesi beklenirken motorinde ise indirimin cuma günü fiyatlara yansıyacağı tahmin ediliyor.
3 İLDE İNDİRİMLİ POMPA FİYATLARI
İndirimlerin ardından benzinin litresi İstanbul’da ortalama 5,47 liraya, Ankara’da 5,61 liraya, İzmir’de 5,64 liraya gerileyecek.
Motorinin litresi de İstanbul’da ortalama 5,18 liraya, Ankara’da 5,26 liraya, İzmir’de 5,29 liraya gerileyecek.