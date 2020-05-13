Benzin ve motorine indirim geliyor Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası son günlerde üst üste fiyat artışı yaşayan benzin ve motorine bu sefer indirim geliyor. İndirimlerin benzinde 19 kuruş, motorinde ise 10 kuruş olarak gerçekleşmesi bekleniyor. İşte olası indirimlerin ardından üç ilde yeni pompa fiyatları..

Haber Merkezi 13 Mayıs 2020, 11:59 Son Güncelleme: 13 Mayıs 2020, 12:25 Yeni Şafak