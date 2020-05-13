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Ekonomi Benzin ve motorine indirim geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzin ve motorine indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası son günlerde üst üste fiyat artışı yaşayan benzin ve motorine bu sefer indirim geliyor. İndirimlerin benzinde 19 kuruş, motorinde ise 10 kuruş olarak gerçekleşmesi bekleniyor. İşte olası indirimlerin ardından üç ilde yeni pompa fiyatları..

Haber Merkezi Yeni Şafak
İndirimlerin ardından benzinin litresi İstanbul’da ortalama 5,47 liraya gerileyecek.
İndirimlerin ardından benzinin litresi İstanbul’da ortalama 5,47 liraya gerileyecek.

Petrol fiyatlarındaki gelişmelere paralel olarak iç piyasadaki akaryakıt ürünleri için indirim gündeme geldi.

Cuma gününe kadar gerçekleşmesi beklenen indirimlerin benzinde 19 kuruş, motorinde ise 10 kuruş olarak pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Benzindeki indirimin bu gece yarısı gerçeklemesi beklenirken motorinde ise indirimin cuma günü fiyatlara yansıyacağı tahmin ediliyor.

3 İLDE İNDİRİMLİ POMPA FİYATLARI

İndirimlerin ardından benzinin litresi İstanbul’da ortalama 5,47 liraya, Ankara’da 5,61 liraya, İzmir’de 5,64 liraya gerileyecek.

Motorinin litresi de İstanbul’da ortalama 5,18 liraya, Ankara’da 5,26 liraya, İzmir’de 5,29 liraya gerileyecek.

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