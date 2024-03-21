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Ekonomi

Benzin ve motorine zam geldi: İşte yeni tablo

Zam için perşembe gecesinin işaret edilmesinin ardından motorinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 1 lira 50 kuruşluk bir zam yapıldı.

10:38 - 21/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:38 - 21/03/2024 Perşembe
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Brent petrol ve döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor.


Yaşanan hareketlilik ise direkt olarak akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Bir inişli, bir çıkışlı olan fiyatlara son bir güncelleme daha geldi.


Çifte zam


Sürücülerin yakından takip ettiği benzin ve motorin fiyatlarında çifte zam oldu. Sektör temsilcileri, zam için perşembe gecesini işaret etmişti.


Fiyatlar güncellendi


Gece yarısı ise tabela değişti ve yeni zamlar fiyatlar pompaya yansıdı.


Bu kapsamda benzinin litresine 1 lira 50 kuruş yapılırken, motorinin litresine ise 1 lira 30 kuruş yap yapıldı.


İşte zammın ardından güncel fiyatlar....


Motorinin litre fiyatı;

İstanbul'da 41,90 TL'den 43,20 TL'ye,


Ankara'da 44,01 TL'ye


İzmir'de 44,21 TL'ye yükseldi.


Benzinin litre fiyatı;

İstanbul'da 41,96 TL'den 43,46 TL'ye,


Ankara'da 44,28 TL'ye,


İzmir'de 44,5 TL'ye yükseldi.


LPG'de ise herhangi bir zam veya indirim beklenmiyor.




#Akaryakıt
#benzin
#motorin
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