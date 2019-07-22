Benzinden sonra motorine de indirim geliyor Benzin fiyatlarına geçtiğimiz hafta yapılan 20 kuruşluk indirimin ardından bir indirim de motorin fiyatlarına geliyor. Motorinin ton fiyatının 607 dolardan 584 dolara kadar inmesinin ardından bu gece yarısı 13 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.

Haber Merkezi 22 Temmuz 2019, 08:45 Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019, 08:57 Diğer