Ekonomi Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzinden sonra motorine de indirim geliyor

Benzin fiyatlarına geçtiğimiz hafta yapılan 20 kuruşluk indirimin ardından bir indirim de motorin fiyatlarına geliyor. Motorinin ton fiyatının 607 dolardan 584 dolara kadar inmesinin ardından bu gece yarısı 13 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.

Haber Merkezi Diğer
Son olarak benzine 20 kuruş indirim gelmişti.
Son olarak benzine 20 kuruş indirim gelmişti.

Akaryakıt sektörü haftaya indirimle başlıyor. Motorin fiyatının bu gece yarısından geçerli olmak üzere inmesi bekleniyor. Uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin ton bazlı fiyatlarının gerilemesi, depoyu doldurmanın maliyetini de düşürüyor.

Uluslararası piyasalarda motorinin ton fiyatı, 607 dolardan 584 dolara kadar indi.

Motorinde, bu gece yarısı 13 kuruş indirim yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İndirim yapılıp yapılmayacağı ve yapılacaksa tutarı akşam saatlerinde belli olacak.

Benzinde 20 kuruş indirim
EKONOMİ
Benzinde 20 kuruş indirim

BENZİNE 20 KURUŞ İNDİRİM

Bu kapsam benzinin litre fiyatında 20 kuruş indirime gidilmişti. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), indirimin benzinin pompa fiyatına 11 kuruş olarak yansıyacağını açıklamıştı.

  • İndirimin kalan 9 kuruşluk kısmı devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılmıştı.

Doların gözü Merkez Bankası'nda
EKONOMİ
Doların gözü Merkez Bankası'nda

İş dünyası yeni kanundan memnun
EKONOMİ
İş dünyası yeni kanundan memnun
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

​MEB yerleştirme sonuçlarını internet sitesinden açıkladı.
Bu gece indirim geliyor

Bu gece indirim geliyor

Son olarak benzine 20 kuruş indirim gelmişti.
3 il için yeni uyarı

3 il için yeni uyarı

Meteoroloji, Karadeniz Bölgesi'nde yaşayanlara uyarıda bulundu.
Gözler Merkez'de

Gözler Merkez'de

Faizdeki indirim miktarı kurun yönünü belirleyecek.
Hızla yayılıyor

Hızla yayılıyor

Makilik alanda çıkan yangında korkutan gelişme.
CHP'ye Atatürk davası

CHP'ye Atatürk davası

​Atatürk'ün mirasçısı Tacinur Demir, vasiyetin iptali için dava açtı.
Operasyon başlatıldı

Operasyon başlatıldı

Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı.
İdlib'e saldırılar devam ediyor

İdlib'e saldırılar devam ediyor

Esed ve Rusya'nın saldırısında ölü sayısı 17'ye yükseldi.

Yeniden sokaktalar

Yeniden sokaktalar

Hong Konglular, Çin'e iade yasasını protesto ediyor.

Acı bilanço

Acı bilanço

​Edirne'deki kazada aynı aileden 4 kişi öldü.

Kararlılıkla sürdüreceğiz

Kararlılıkla sürdüreceğiz

Oktay'dan dikkat çeken Doğu Akdeniz ve Deniz Kuvvetleri mesajı.
Kimsenin yanına kar kalmayacak

Kimsenin yanına kar kalmayacak

MHP lideri Bahçeli'den Pentagon'un F-35 kararına sert tepki.
150 yıllık rüya proje

150 yıllık rüya proje

​Tamamlandığında 10 bin kişiye iş kapısı açılacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.