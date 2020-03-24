Ekonomi Benzine yeni indirim geliyor 26 ay sonra 5 liranın altına inecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzine bir indirim daha: Benzin fiyatları 5 liranın altına inecek

Benzine yeni indirim geliyor: 26 ay sonra 5 liranın altına inecek

Petrol fiyatlarında yaşanan rekor düşüşlerin ardından benzine iki hafta içerisinde 5'inci indirim geliyor. 22 kuruş olarak gerçekleşecek indirimin bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Son indirim ile İstanbul'da bazı akaryakıt firmalarında benzinin litre fiyatı 4 lira 95 kuruş seviyesine kadar gerilemiş olacak. Bu da yaklaşık 26 ay sonra benzinde 5 liranın altında bir seviye görülmüş olacak. Benzin fiyatları İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ ve Kırklareli'nde de 5 liranın altına gerileyecek.

Kenan Biter Yeni Şafak
Son gerçekleşecek indirim ile benzin fiyatlarına iki hafta içinde 5 büyük indirim yapılmış olacak.
Son gerçekleşecek indirim ile benzin fiyatlarına iki hafta içinde 5 büyük indirim yapılmış olacak.

OPEC toplantısından üretim kısıtlamasına yönelik karar çıkmamasının ardından tarihi düşüşler yaşayan petrol fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın petrol fiyatlarına ortak bir yol bulunarak müdahale edilebileceğini açıklamasıyla geçen hafta yükselişe geçmişti.

TRUMP SÖZÜNÜ TUTMADI

Ancak Trump'ın bu sözünün ardından beklenen adım atılmayınca yükselişte olan petrol fiyatları dün yeniden düşüşe geçerek 26 dolar seviyelerine geriledi.

Petrol fiyatlarında ardı ardına yaşanan düşüşler iç piyasada akaryakıt ürünlerine indirim olarak da yansımaya devam ediyor.

22 KURUŞ DAHA İNECEK

İki hafta içerisinde peş peşe 4 büyük indirim alan benzin fiyatları petrol piyasasındaki son gelişmelerle 5'inci indirimini bu gece yarısı alacak. Benzin fiyatlarındaki son indirimin 22 kuruş olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

  • Petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşün ardından gerçekleşen 4 büyük indirim ile İstanbul'da benzinin litre fiyatı 5 lira 17 kuruşa, 3 büyük indirim alan motorinin fiyatı ise 5 lira 27 kuruş seviyesine kadar inmişti.

3 İLDE 5 LİRANIN ALTINDA

İndirim ardından İstanbul'da kimi akaryakıt firmalarında 5 lira 17 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı da yaklaşık 26 sonra 4 lira 95 kuruş seviyesine kadar gerilemiş olacak.

Öte yandan İstanbul'un yanı sıra Türkiye genelinde iki ilde daha benzin fiyatları 5 liranın altına inecek. Tekirdağ ve Kırklareli'nde kimi akaryakıt firmalarında 5 lira 19 kuruştan satılan benzinin litre fiyatı 4,97'ye inecek.

LPG'YE DE BÜYÜK İNDİRİM GELİYOR

Petrol fiyatlarındaki gelişmelerin ardından LPG fiyatının baz alındığı Cezayir-Sonatrach fiyatlamasında da düşüş olduğunu kaydeden sektör uzmanları yenisafak.com'a yaptıkları açıklamada düşen petrol fiyatları ile ortaya çıkan maliyet düşüşünün LPG fiyatlarında dolarda ve ay sonuna kadar ürün fiyatında aşırı bir değişim olmadığı takdirde 60-70 kuruşluk bir indirim ihtimalini ortaya çıkardığını belirtiyor.

  • Söz konusu indirimin bahsedilen oranlarda gerçekleşmesi halinde İstanbul'da litresi 3,90'dan satılan LPG fiyatları 3,20'e kadar gerileyecekken, Ankara'da 3,27 liraya, İzmir'de ise 3,20'e gerileyecek.

RUSYA'DAN PETROL RESTİ!

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in Başkanı İgor Seçin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; OPEC’in üretim kısıntısına yönelik anlaşması nedeniyle ABD’nin petrol üretiminde dünya lideri haline geldiğini ifade ederek ''Bu daha önce olmamıştı. OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler arasındaki iş birliğinin anlamını yitirdi. Rusya'nın petrolde pazar payını koruması gerek.'' dedi.

Benzin ve motorinden sonra LPG'ye de büyük indirim geliyor
EKONOMİ
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