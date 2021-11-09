Ekonomi Benzine indirim geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzine indirim geliyor

Benzinin litre fiyatına perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 30 kuruş civarı indirim gelmesi bekleniyor.

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Benzine indirim geliyor
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NTV'nin akaryakıt sektörü yetkililerinden edindiği bilgilere dayandırdığı haberine göre, perşembe gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 30 kuruş civarı indirim bekleniyor.

Motorin ve LPG için henüz yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Benzine 25 kuruş indirim
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Benzine 25 kuruş indirim

Benzine ekim ayında 10 gün içinde 1 liradan fazla zam yapılırken, bunun 86 kuruşu pompa fiyatlarına yansımıştı. Art arda gelen zamlar sonrası ise 25 kuruş indirim gelmişti.

Son indirime göre Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı 8,51 kuruş olmuştu. İstanbul'da ise fiyat 8,42 kuruş olarak pompaya yansımıştı.

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