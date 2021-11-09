Benzine indirim geliyor

NTV'nin akaryakıt sektörü yetkililerinden edindiği bilgilere dayandırdığı haberine göre, perşembe gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 30 kuruş civarı indirim bekleniyor.

Motorin ve LPG için henüz yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

EKONOMİ Benzine 25 kuruş indirim

Benzine ekim ayında 10 gün içinde 1 liradan fazla zam yapılırken, bunun 86 kuruşu pompa fiyatlarına yansımıştı. Art arda gelen zamlar sonrası ise 25 kuruş indirim gelmişti.

Son indirime göre Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı 8,51 kuruş olmuştu. İstanbul'da ise fiyat 8,42 kuruş olarak pompaya yansımıştı.

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