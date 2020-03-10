Ekonomi Benzinin fiyatı 5 liraya indirilmeli
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Benzinin fiyatı 5 liraya indirilmeli'

Petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşün ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarına büyük indirim yapılması bekleniyor. İndirimler benzinde 61 kuruş, motorinde ise 56 kuruş olarak gerçekleşecek. Konuyla ilgili konuşan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise benzinin litre fiyatının 5 TL'ye motorinin de 4.50 TL ye kadar indirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Petrol fiyatlarındaki rekor düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarında büyük indirim bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki rekor düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarında büyük indirim bekleniyor.

OPEC toplantısı sonrasında üretim kısıtlamasına yönelik karar çıkmamasının ardından petrol fiyatları dün tarihi bir düşüş yaşadı.

Yüzde 30'dan fazla düşüş sonrasından brent petrolün varil fiyatı 31 dolara kadar geriledi.

Petroldeki düşüşün iç piyasadaki yansıması ise ilk aşamada akaryakıt fiyatlarında olacak.

İNDİRİM ORANLARI KESİNLEŞTİ

Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte akaryakıtta beklenen indirimin tutarı kesinleşti. Buna göre benzin fiyatında 61 kuruş, motorinde ise 56 kuruş indirim olacak. İndirimler bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.

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BENZİN 5 LİRAYA, MOTORİN İSE 4,5 LİRAYA İNMELİ

Konuyla ilgili konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Enflasyon hesaplamasında birçok kalem akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

Uluslararası petrol krizinin bizim açımızdan fırsata çevrilebilmesi için petrol fiyatlarındaki düşüşün en kısa zamanda pompaya yansıtılması gerekir.

Yeni fiyatlara göre benzinin litre fiyatının 5 TL, motorinin de 4.50 TL ye kadar indirilmesi gerekir” diye konuştu.

4 ile ait akaryakıt fiyatları şöyle.

FİYATLAR KALICI OLURSA EKONOMİ CANLANIR

Petrol fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olması halinde bunun Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkısının çok büyük olacağını belirten Palandöken, “Ülke olarak en büyük ithalatı enerji sektöründe yapıyoruz. Bunun içinde ham petrol ve motorinin payı oldukça yüksek.

Petrol fiyatlarındaki düşüş son aylarda cari fazla verdiğimiz ekonomide bu trendin süreceğine işaret ediyor. Dolayısıyla enflasyon düşerken ekonomik büyüme artacak ve dış ticaret açığı da pozitif yönde etkilenecek” şeklinde konuştu.

1 TL İNDİRİM BEKLİYORLAR

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Samsun Şube Başkanı Zafer Güler, uluslararası piyasada petrol fiyatların düşmesiyle birlikte Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarının litre başına 1 TL düşmesini beklediklerini söyledi.

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