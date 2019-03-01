Ekonomi Berat Albayrak müjdeyi verdi İkinci kredi paketi devrede
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Berat Albayrak müjdeyi verdi: KOBİ kredisinin ikincisi geliyor

Berat Albayrak müjdeyi verdi: İkinci kredi paketi devrede

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak KOBİ'lere yönelik ikinci kredi paketinin müjdesini verdi. Bakan Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında Kobi Değer Kredisi-2'nin bugünden itibaren devreye alındığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak KOBİ'lerin heyecanla beklediği kredi paketinin bugün itibariyle devre alındığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden müjdeli haberi veren Bakan Albayrak, Kobi Değer Kredisi-2 olarak adlandırılan paketin toplamda 25 milyar TL'yi bulduğunu da ifade etti.

Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
''Geçtiğimiz hafta müjdeyi vermiştik. Bugünden itibaren KOBİ’lerimiz için Kobi Değer Kredisi-2’yi devreye alıyoruz.

Hazine garantili, toplamda 25 milyar TL’lik yeni paketimiz tüm kobilerimize hayırlı uğurlu olsun. Destek olan 17 bankaya da teşekkür ediyoruz.''

Bakan Albayrak Twitter'da KOBi kredi paketine yönelik bir de grafik paylaştı.
Bakan müjdeyi verdi

Bakan müjdeyi verdi

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