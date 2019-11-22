BES zinciri genç nüfusla büyüyecek

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Türkiye’nin BES yolculuğunda genç nüfus avantajının devreye girmesiyle başarı hikayesinin yazılmaya başlanacağını söyledi. Ayhan Sincek, “Türkiye’de gelecek planlama konusunda farkındalık giderek artıyor. Katılım Emeklilik olarak yaptırdığımız Sigorta Okuryazarlığı Araştırması’nda gördük ki; insanlar normal emekliliğin yanına ek bir güvence olarak BES’i koymak istiyor. Erkenden BES ile tanışan ve sistemi algılayan gençler tasarrufa daha fazla heves gösteriyor. Özellikle gençler için BES’in sunduğu avantajların daha iyi anlatılmasıyla sektör daha derinleşecek ve genişleyecek. Önümüzdeki dönemde genç nüfus avantajıyla BES’te büyüme ivmesi artacak” dedi.

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GENÇLERE HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME FIRSATI

Özellikle gençlerin erkenden BES’e katılmasını tavsiye eden Ayhan Sincek, “Gençler, BES sistemine küçük miktarlarda, minimum tutarlarla girebilirler. Sonra gelirleri arttıkça ödedikleri katkı paylarını artırılabilirler. İlerleyen yaşlarda hayallerini gerçeğe dönüştürebilirler. BES’le bunu çok rahat planlayabilirler. Ayrıca günü birlik değişimlerden ve dönemlik dalgalanmalardan kaygı duymadan, yüzde 25 gibi bir devlet katkısı ve fon getirisi ile böylesine uzun soluklu bir sistemin içerisinde olmak paha biçilemez” şeklinde konuştu.

TÜRK HALKI BES’İ YARARLI BULUYOR

BES’in daha gidecek yolu olduğunu ve artık hız yapmak için otoyola çıkılmak üzere olduğunu aktaran Sincek şöyle devam etti, “Tüm konjonktürel gelişmeler BES’in yakın gelecekte hız yapmasına müsait. Bu potansiyeli ve fırsatı iyi değerlendirelim. Katılım Emeklilik olarak yaptırdığımız Sigorta Okuryazarlığı Araştırması’na göre Türk halkının yüzde 57’si BES’i çok yararlı görürken tasarruflarını BES fonlarında değerlendirenlerin oranı yüzde 23,4 düzeyinde gerçekleşiyor. Bu çok değerli bir veri. Bu veri bizlere BES’e güven oranının yükseldiğini gösteriyor. Ancak BES’in sağladığı yararları daha fazla anlatmalı ve bu talebi aksiyona geçirmek için daha fazla çalışmalıyız çünkü kişinin geliri ne olursa olsun az parayla tasarruf yapılabilen, en masrafsız alternatifin BES olduğunu biliyoruz. Hem kendi geleceğini hem de aile üyelerinin geleceğini küçük küçük birikimlerle planlamak isteyenlere BES’i anlatmaya devam etmeliyiz. Emeklilik döneminde adeta ikinci bir maaş gibi ek birikimlerinin rahatlığını herkes yaşamalı. Bireysel emekliliğe girmek çok kritik bir adım ancak asıl mühim olan sistemde kalmak, uzun vadeli düşünmek daha değerli.”

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DEVLET KATKISINDA FIRSATI KAÇIRMAYIN

Yılın son aylarında BES’te devlet katkısından maksimum yararlanabilmek için son fırsat olduğunu söyleyen Ayhan Sincek, "Bildiğiniz üzere BES’te devlet katkısı yatırdığınız katkı paylarının %25’i oranında devlet tarafından ödenen tutar. Devlet katkısı üst sınırı, brüt asgari ücretin yıllık tutarının %25’i olup 2019 yılı için bu üst sınır 7.675,20 TL’dir, bu limit yıllık olarak hesaplanıp güncellenir. Eğer BES’iniz yoksa BES’e girmek için en uygun zaman, bu yılın devlet katkısını kaçırmayın. Devlet katkısı limitinizi e-devlet'ten öğrenebilirsiniz" diye konuştu.

KATILIM EMEKLİLİK HER GÜN BÜYÜYOR

Katılım Emeklilik olarak 2019’da da yükselişin sürdüğünü anlatan Sincek şu ifadeleri kullandı; “2019’un sonuna yaklaşırken BES tarafında 2 milyar 125 milyon TL fon büyüklüğünü geçtik ve 634 bin sözleşme sayısına yaklaştık. Katılım sigortacılığında ise hayat branşında yüzde 29 pazar payına ulaştık. Hayat dışında ise sağlık ve ferdi kazadan oluşan 11 milyon liralık üretim ve yüzde 74'lük reel büyüme kaydettik. Katılım Emeklilik olarak faiz hassasiyeti olan insanların başta BES olmak üzere, sigorta ürünlerinden de daha fazla yararlanmasında katkı sunuyoruz” dedi.