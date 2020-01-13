Ekonomi BESin büyüklüğü 130 milyar liraya yaklaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BES büyüklüğü 127 milyar lirayı geçti

BES'in büyüklüğü 130 milyar liraya yaklaştı

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES), katılımcıların fon tutarı ve devlet katkısı ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği hesaba alındığında; sistemin toplam büyüklüğü 127 milyar liranın üzerine çıktı.

Haber Merkezi İHA
Foto./arşiv
Foto./arşiv

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 119 milyar 146 milyon lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 8 milyar 194,4 milyon lira ile hesaplandığında, sistemin toplam büyüklüğü 127 milyar lirayı aştı.

EGM’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 2019 sonu itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 871 bin 131 oldu. Bu dönemde katılımcıların fon tutarı 101 milyar 884 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 17 milyar 262 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 119 milyar 146 milyon lira oldu.

Geçen yılın sonu itibarıyla BES’ten emekli olan kişi sayısı da 113 bin 302’ye ulaştı.

Katılımcıların fon tutarının 94 milyar lirası faizli fonlarda BES katılımcı fon tutarının 90 milyar 822,5 milyon lirası faizli fonlarda, 11 milyar 61,4 milyon lirası ise faizsiz fonlarda değerlendirilirken, devlet katkısı fon tutarının 15 milyar 992,7 milyon lirası faizli, 1 milyar 269,5 milyon lirası da faizsiz fonlarda bulunuyor.

  • OKS’deki 5 milyon 354 bin çalışanın biriktirdiği 8 milyar 194,4 milyon TL’lik fon tutarının ise 3 milyar 15,6 milyon lirası faizli fonlarda, 5 milyar 178,8 milyon lirası faizsiz fonlarda yer alıyor.

Böylelikle BES ve OKS katılımcı fonlarının 93 milyar 838,1 milyon lirası faizli, 16 milyar 240,2 milyon lirası faizsiz fonlarda değerlendiriliyor.

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