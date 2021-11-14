Biçerdöver yedek parçası üreten firmadan ihracata 3,5 milyon avro katkı

Kırıkkale'de biçerdöverler için yedek parça imal eden firma, yılın 10 ayında yaklaşık 3,5 milyon avroluk ihracat yaparak ülke ekonomisine katkıda bulundu.

Kırıkkale'de biçerdöverler için yedek parça imal eden firma, yılın 10 ayında yaklaşık 3,5 milyon avroluk ihracat yaparak ülke ekonomisine katkıda bulundu.

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde 63 yıldır faaliyet gösteren Emniyet Sanayi Zirai Aletler Yedek Parça İthalat ve İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, 30'un üzerinde ülkeye biçerdöver yedek parçası ihracatı yapıyor.

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Şirket sahibi Emre Baştuğ, firmalarının, 1958 yılında dedeleri Halil Baştuğ tarafından kurulduğunu, o günden bu zamana kadar biçerdöver yedek parçası imalatı yaptıklarını söyledi.

İşletmede şu anda 97 personelin bulunduğunu ve 3 vardiya olarak çalıştıklarını anlatan Baştuğ, iç piyasaya ve 30'dan fazla ülkeye satış yaptıklarını, New Holland'ın biçerdöver grubunda da ana tedarikçi olduklarını dile getirdi.

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Baştuğ, biçerdöver grubunda yürüyen aksamlar denilen şanzıman, miller, kasnaklar, akslar, poyralar, dişliler, yine şanzımandaki dişli grupları ve bunlara dair 14 bin parça ürettiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de olmayan diğer biçerdöver modellerine de parça üretimi yapmaktayız. Rusya, Ukrayna, İran, Irak, Suriye, Tunus, Fas, Cezayir, Libya, Malezya, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kolombiya, Venezuela, Etiyopya, Sudan, bunlar yoğunluklu olarak sürekli ihracat yaptığımız ülkeler. Avrupa'da da İspanya, İngiltere, İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika, Yunanistan, Bulgaristan, Avusturya, Polonya, Slovakya, sektörde en yoğun olarak çalıştığımız ülkeler. Bu ülkelerin içerisinde Belçika, Hollanda ve Almanya'daki tedarik yaptığımız firmaların da yine ana tedarikçisiyiz. Onlar da globalde kimisi 20-30 ülkede faaliyet gösteriyor. O firmalara da ürünlerimizi kendi markamızla ancak onların ambalajıyla gönderiyoruz. Polonya ve Macaristan'daki birçok firma da bizden aldıkları ürünleri kendi ihracat bölgelerine etiketleriyle pazarlıyor."

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Baştuğ, 2004 yılından beri ihracat yaptıklarını belirterek, öncesinde de ihracatçı olan firmalar aracılığıyla ürünlerinin yurt dışına satıldığını vurguladı.

AA

Kendileri için en büyük mutluluğun, dış ticarete katkıda bulunmak olduğunu ifade eden Baştuğ, şunları kaydetti:

"Türkiye'de üretilen bir ürünün yurt dışından ithal edilmemesi, ikame olarak bizim ürünlerin tercih edilmesi bizim en büyük mutluluğumuz. Ülkemize ve 2023 hedeflerine katkıda bulunmak, dövizimizin ülkemizde kalması, kendi ürettiğimiz ürünün bizim markamızla yurt dışında pazar bulması da bizi mutlu ediyor. 2021 yılının ilk 10 ayında 3,5 milyon avro civarında bir ihracatımız var. Önümüzdeki 2 ayda da 1 milyon avroya yakın çıkacak siparişlerimiz var. İnşallah 2022 yılında daha iyi olacağız."

Baştuğ, "Şu anda global çapta yaşanan krizler, Türkiye'nin ihracat ve lojistik üssü olma yolunda bizlere avantaj sağlamakta. Tabii ki dövizin yükselmesi bizler için bir avantaj. İthal girdi maliyetleri yükseliyor ancak dövizin yüksek olması da bizi ihracata daha çok heveslendiriyor. Yurt dışında yaşanan fabrika kapanmaları, tedarik zincirlerindeki sıkıntılar, gördüğümüz kadarıyla bizler için bir artı. Bu kapsamda birçok ülkeden de 2022 yılı için erken siparişler almaya başladık" diye konuştu.