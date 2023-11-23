BİGA Home'un yıl sonu hedefi 20 satış noktasına ulaşmak

Doğanlar Mobilya Grubu tarafından Eylül 2023'te Senegal'de kurulan Biga Home, kısa sürede önemli bir başarı elde etti. Bugün itibarıyla 15'i aktif toplam 20 satış noktasına ulaşan marka, kendi mono-brand mağazalarının yanı sıra, Senegal'in önde gelen ev-yaşam mağazalarında da corner olarak yer alıyor.

BİGA Home, kaliteli, yenilikçi, her zevke ve tarza uygun ürünleriyle Senegalli kullanıcıların beğenisini kazandı. Marka, Senegal'de yakaladığı başarıyı tüm Afrika kıtasına yaymayı hedefliyor. Tamamı Senegal'de kurulan fabrika tarafından üretilecek olan BİGA Home markalı tasarımların yıllık üretim hedefi ise 200.000 adet.

Doğanlar Mobilya Grubu, BİGA Home markasıyla başta Senegal ve Afrika ülkeleri olmak üzere, aralarında Ecovas, Moritanya ve ABD'nin olduğu 20'ye yakın ülkeye ihracat yapma hedefiyle yola çıktı. 10.000 metrekarelik üretim alanı ve bugüne kadar 12 milyon Euro tutarında bir yatırımla hayata geçen marka, yakın gelecekte ise 50.000 metrekarelik alan ve 50 milyon Euroluk yatırım hedefiyle yoluna devam ediyor. BİGA Home, yatak, baza, başlık, döşemeli ürünler, mutfak ve ofis gibi projeli işlerin olduğu kategorilerde seri üretim ve satışa başladı.