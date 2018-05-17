Ramazanözel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE00:00:00
Seçimözel sayfaCUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİGENEL SEÇİM 2018
EkonomiBilet fiyatı 3 bin TLyi aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY Sırbistan'a en pahalı biletini sattı

Bilet fiyatı 3 bin TL'yi aştı

Sırbistan'da Fenerbahçe Doğuş'un da mücadele edeceği THY Euroleague Final Four müsabakalarını izlemek isteyenlerin yoğun talepleri nedeniyle Türk Hava Yolları'nın, Belgrad'a tek yönde bilet fiyatı business sınıfında 3 bin 105 TL'ye çıktı.

Diğer
Türk Hava Yolları bilet fiyatları
Türk Hava Yolları bilet fiyatları

18-20 Mayıs tarihlerindeki Final Four maçları için sarı lacivertli taraftarlar Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a bugünden itibaren uçaklarla akın etmeye başladı.

THY İstanbul-Belgrad-İstanbul karşılıklı uçuşlarına toplam 5 ek sefer koyarken bazı seferlerine de Airbus 330 tipi geniş gövdeli uçaklar tahsis etti. THY ve Pegasus Havayolu'nun Belgrad seferleri ile taraftarların gidişleri başladı.

TURLAR DOLDU

Habertürk'ün haberine göre; Talepler nedeniyle tur şirketleri de özel turlar düzenliyor. Turların birçoğunda kontenjanlar doldu. İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ünlüler ve iş insanları da tarifeli seferler dışında özel iş jetlerle de yarın İstanbul'dan Belgrad'a uçacak.

Acentalar taraftarlar için maç bileti dahil ve bilet hariç özel turlar da düzenlerken turların birçoğu doldu. 3 gece 4 gün 3 yıldızlı otellerde maç bileti hariç Belgrad turları 2 bin 800 lira'dan başlıyor.

4 yıldızlı konaklamada maç bileti dahil 5 gün 4 geceli turlar ise 1290 euro'dan başlıyor.

Yüzde 80 artış var
EKONOMİ
Yüzde 80 artış var

Türk kirazının Çin hedefi
EKONOMİ
Türk kirazının Çin hedefi

Brent petrolün yükselişi devam ediyor
EKONOMİ
Brent petrolün yükselişi devam ediyor

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.