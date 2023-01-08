Ekonomi BİM 500 ürünün fiyatını sabitledi İndirim yarışına destek artıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BİM 500 ürünün fiyatını sabitledi: İndirim yarışına destek artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasına "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısının ardından iki zincir market daha indirim yarışına katıldı. BİM ocak ayı boyunca 500 ürünün, Çağrı Market de 2000 ürünün fiyatını sabitlediğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
BİM 500 ürünün fiyatını sabitledi: İndirim yarışına destek artıyor
BİM ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitlediğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasına "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısının ardından iki zincir market daha indirim yarışına katıldı. BİM ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitlediğini duyurdu. 10 binden fazla şubesiyle Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veren BİM'den yapılan açıklamada, BİM için müşterilerinin menfaatinin kısa vadeli yüksek kardan daha önemli olduğu belirtildi.

BİM açıklamasında, "Üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle uyguladığımız indirimler, fiyatı değişmeyen ürünler ve birçok üründe sabitlediğimiz fiyatlarla halkımızın her zaman yanındayız” ifadeleri kullanıldı. "Birlikten Berekete #KazananTürkiye" başlıklı açıklamada, 250’den fazla ürünün son 3 aydır fiyatının değişmediği, ocak ayı boyunca da 500 ürünün fiyatının sabitlendiği bildirildi.

ÇAĞRI MARKET 2 BİN ÜRÜNÜN FİYATINI SABİTLEDİ

Çağrı Market de ocak ayı boyunca 2000 ürünün fiyatını sabitlediğini duyurdu. Çağrı Market açıklamasında, “Çağrı Market olarak, ülkemiz ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine katkıda bulunmak amacıyla ocak ayı boyunca 2000 adet gıda, temizlik, kağıt ve kişisel bakım ürünlerinde fiyatları sabitleme kararı aldık” denildi.

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