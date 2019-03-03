Ekonomi Bin kişilik madenci ordusu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bin kişilik madenci ordusu

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk madencilerin haklarında ciddi iyileştirmeler yapıldığına dikkat çekerek, sektördeki net asgari ücretin 4 bin 41 liraya çıktığını söyledi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez ise, yeni yatırımlarla 20 bin kişilik istihdam daha sağlanacağını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zehra Zümrüt Selçuk (Soldan 3) ve Fatih Dönmez (Soldan 4)
Zehra Zümrüt Selçuk (Soldan 3) ve Fatih Dönmez (Soldan 4)

Yeni yatırımlarla 130 bin kişiye istihdam sağlayan ve sadece Zonguldak havzasında 1,3 milyar ton taş kömürü kaynağı olduğu tahmin edilen madencilik sektöründe istihdam son hızla devam ediyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) İşçi Alımı Kura Çekimi için Zonguldak Site Spor Salonunda düzenlenen törende bin kişiye iş sağlayacak kuralar çekilirken, 500 kişilik diğer yerleştirmenin de önümüzdeki aylarda tamamlanacağı duyuruldu.

İŞÇİLERİN HAKLARINA ÖNCELİK

Selçuk, madencilik sektöründe yoğun bir emek ve insan gücüne ihtiyaç duyulduğunu ve bu sebeple çalışma hayatındaki en riskli alanlardan biri olarak görülmesine rağmen madencilerin fedakarlığı, çalışma azmi ve kararlılığının takdire şayan olduğunu dile getirdi.

Madende çalışanların işini kolaylaştırmaya yönelik önlemler aldıklarını belirten, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Madenlerde çalışma süresini günlük 7,5 ve haftalık 37,5 saat olarak sınırlayarak, işçilerimizin 5 gün çalışıp 2 gün tatil yapabilmesine imkan sağladık. Ayrıca yıllık ücretli izinleri de diğer çalışanlara göre 4 gün artırdık” bilgisini verdi.

SADECE ZONGULDAK’TA 1,3 MİLYAR TON REZERV

2014’te yaptıkları düzenlemeyle yer altında çalışan işçilere yönelik ödenecek ücretin, asgari ücretin iki katından az olamadığını ifade eden Selçuk, “Böylece yeraltı maden işçilerimizin net asgari ücretleri 4 bin 41,50 liraya yükselmiş oldu. Bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şahsım, işçilerimiz ve işverenlerimiz adına şükranlarımı sunuyorum” ifadesini kullandı Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, ekonomide 2023, 2053, 2071 hedeflerine yine işçilerin gayretiyle ulaşacağına yürekten inandığını kaydeden Selçuk, sözlerini şöyle tamamladı: “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın verilerine göre, sadece Zonguldak havzasında 1,3 milyar ton taş kömürü rezervimiz olduğu tahmin ediliyor. Bunu değerlendirmek için işçi kardeşlerimize, ihtiyacımız var. Hükümetimizin ısrarla durduğu bilhassa enerji alanında yerli üretime geçme düşüncesini işçi kardeşlerimiz olmadan gerçekleştiremeyiz. Uzun Mehmet’le başlayan hikaye sizlerle devam edecek.”

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YENİ YATIRIM ALANLARI İLE KALKINMAYA DEVAM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise yerli ve milli enerji kaynaklarına yönelik yatırım olanaklarına dikkat çekerek, “Potansiyeli yüksek ancak maliyet ve insan kaynağı eksikliği nedeniyle üretim yapılamayan alanları üretime açıyoruz. Bugün tüm Türkiye’de madenlerimizde 130 binden fazla kişi çalışıyor. Bu alanları üretime açarak yatırımcılarımız eliyle 20 bin kişilik istihdam potansiyeli daha sağlayacağız” açıklamasını yaptı.

Dönmez, “Buradan madenciliğe, yerli kömüre, üretime, milletimizin ekmeğine göz diken marjinal gruplara sesleniyorum. Gelin Zonguldak’a, gelin Karabük’e, gelin Bartın’a bir bakın. Şehirler nasıl kalkınıyor, nasıl gelişiyor gelin kendi gözlerinizle görün” ifadelerini kullandı.

  • 101 MİLYON TON İLE REKOR KIRDIK
  • Geçen yıl kömür üretiminde 101,5 milyon tonla cumhuriyet tarihi rekorunu kırıldığını hatırlatan Dönmez, Türkiye’nin her geçen gün geliştiğini, büyüdüğünü, üretimin artması gerektiğini anlattı. TTK’nin toplam kaynağının 1,5 milyar ton, rödovansçılarla beraber yıllık üretimin 1 milyon 205 bin ton olduğunu aktaran Dönmez, havzanın potansiyel üretiminin 10 milyon ton olduğunu belirtti. Daha fazla üretim hedefleri koyduklarını vurgulayan Bakan Dönmez, daha fazla üretimin daha fazla istihdam, iş, aş manasına geldiğini kaydetti.

  • 4 YENİ RUHSAT SAHASI TAMAM

    Geçen yıl TTK’ye ait 4 ruhsat sahasının devrini yaptıklarını aktaran Dönmez, bu yıl da 3 ruhsat devrini daha gerçekleştireceklerini ifade etti. Bakan Fatih Dönmez, “Verimliliği artırmak için daha mekanize bir altyapıyı kuracağız. TTK çalışmalarını yürütüyor ve 596 kilogram olan günlük üretimi, inşallah kısa vadede bin kilograma, daha sonra bin 400 kilograma çıkaracağız” şeklinde konuştu.

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