Ekonomi Binalara en az yüzde 5 yenilenebilir enerji şartı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Binalara en az yüzde 5 yenilenebilir enerji şartı

Yeni yılla birlikte ‘yaklaşık sıfır enerjili binalar uygulaması’ başlayacak. 5 bin metrekareden büyük tüm binalar enerji performans sınıfı en az B olacak şekilde inşa edilecek. Binaların tükettikleri enerjinin en az yüzde 5’inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması zorunlu olacak.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Binalara en az yüzde 5 yenilenebilir enerji şartı
​Yeni yılla birlikte ‘yaklaşık sıfır enerjili binalar uygulaması’ başlayacak.

Yılbaşından itibaren çevreye saygılı, iklim dostu şehirler anlayışı ile yeni bir sayfa açılıyor. 81 ilde ‘yaklaşık sıfır enerjili binalar uygulaması’ hayata geçirilecek. Uygulama kapsamında 5 bin metrekareden büyük tüm binalar enerji performans sınıfı en az B olacak şekilde inşa edilecek.

%25 TASARRUF HEDEFİ

B sınıfı enerji performansı ile olması gereken standartların üzerinde bir enerji verimliliği sağlanacak.

Binaların tükettikleri enerjinin en az yüzde 5’i yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacak. Bu kapsamda güneş paneli, rüzgâr türbini ve ısı pompası gibi sistemlerden karşılanması zorunlu hale getirilecek. Proje ile binaların ısınma şartları bozulmadan, enerji tüketiminden ortalama yüzde 25 tasarruf yapılması hedefleniyor.

YALITIMDA 2 SANTİMETRE ARTIŞ YAPILACAK

Hâlâ ‘C’ enerji sınıfında olan binaların asgari enerji performansının ‘B’ye çıkarılması ile ısı yatımında kullanılan yalıtım malzemesi kalınlıklarında en az 2 santimetre artış yapılacak. Bu kapsamda asgari ısı yalıtım malzemesi kalınlıkları İstanbul’da 5 santimetreden 7-8 santimetreye, Ankara’da ise 6 santimetreden 8-9 santimetreye çıkacak.

Ayrıca pencerelerin ısı yalıtım değerleri de iyileştirilecek. 1 Ocak 2023’ten itibaren projeleri buna göre hazırlanmayan binalara ruhsat düzenlenemeyecek.

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