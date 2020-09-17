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Ekonomi Binek otomobilde ihracatı beş ülke sırtladı
OTOMOTİV

Binek otomobilde en fazla ihracat 5 AB ülkesine yapıldı

Binek otomobilde ihracatı beş ülke sırtladı

Yılın ilk 8 ayında 5.5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türk otomotiv sektörü en fazla ihracatı ise 5 ülkeye gerçekleştirdi. İhracatın yarısı Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'ya yapılırken otomotiv ihracatının artış trendinde olduğu pazarlardan Mısır'a dış satımda yaşanan büyük artış ise dikkat çekiyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye'de faaliyet gösteren otomotiv firmaları, ocak-ağustos döneminde 5 milyar 509 milyon 677 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarından derlediği bilgilere göre, sektör temsilcileri yılın 8 ayında 109 ülkeye binek otomobil sattı.

Bu süreçte otomotiv sektörünün ana ihracat pazarlarının başında Avrupa ülkeleri geldi. En fazla binek otomobil ihracatını Fransa'ya gerçekleştiren otomotiv üreticileri, bu ülkeye 884 milyon 781 bin dolarlık ürün gönderdi.

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Fransa'dan sonra ikinci sırada yer alan Almanya'ya 543 milyon 766 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Listenin üçüncü sırasındaki İngiltere'ye dış satım 478 milyon 158 bin, dördüncü İtalya'ya 474 milyon 788 bin, beşinci İspanya'ya ise 407 milyon 522 bin dolarlık satışlara ulaşıldı.

  • Sektör temsilcilerinin söz konusu 5 ülkeye yaptığı dış satım, toplam binek otomobil ihracatının yüzde 50,62'sini oluşturdu.

Eşinin hayalini 20 yıl sonra gerçekleştirdi: 300 evin elektriğini üretiyor
FOTOĞRAF 14
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Kütahya’da evli ve 2 çocuk annesi olan Yasemin Yıldırım, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle güneş enerjisi santrali (GES) kurdu.
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Ev kadını Yasemin Yıldırım, katıldığı TKDK toplantılarından etkilenerek, güneş enerjisi santrali kurmaya karar verdi. Makine mühendisi olan eşi Aykut Yıldırım’ın da 20 yıllık hayali olan santral için proje hazırlayan Yasemin Yıldırım
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yaklaşık 1.5 dönümlük araziye aldığı hibe desteğiyle bin 320 panelin bulunduğu güneş enerjisi santrali kurarak 300 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaya başladı.
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Nişanlı oldukları dönemde eşi Aykut Yıldırım’ın makine mühendisliği eğitimi aldığını ve bitirme tezi olarak da yenilenebilir enerji sistemiyle ilgilendiğini anlatan Yasemin Yıldırım, eşinin hayali olan sistemi kurduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.
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Eşi Aykut Yıldırım’a doğum gününde proje ile bilgi verip, onaylandığını anlattığını söyleyen Yasemin Yıldırım, Eşim makine mühendisi, biz nişanlıyken üniversite son sınıftaydı. Bitirme tezi olarak çok hayal ettiği yenilenebilir enerji sistemiydi ve rüzgar tribünüydü. Onu yaparak tezi bitirdi. En büyük hayali elektrik üretmekti. Bende eşinin hayalini gerçekleştirerek Kütahya şartlarında panellerle elektrik üretimi yapan bir tesisi kurdum. Eşimin doğum günü 18 Mart o gün evraklarımızı vererek bu işe başladım ve eşime çok büyük bir doğum günü sürprizi oldu. Eşimin desteği çok oldu.
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Kararımızı verdik ve Sabuncupınar Seydiköy’de GES santralimizi kurduk. Bir arazimiz vardı ve burayı değerlendirdik. 350 bin dolarlık bir yatırım yaparak ilimize katkı sağladık. Bin 320 adet güneş panelimiz, 12 adet invertör var. Yılda 500 bin kilovat üretimimiz oluyor. Günlük 300 hanenin elektriğini karşılayabiliyoruz. Bir kadının başaramayacağı bir iş değil. Yapmak istedikten sonra yapabilirsiniz azimle her şeyin üzerinden gelinebilir. İleride tesisin kapasitesini yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.
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Makine mühendisi olan Aykut Yıldırım ise eşi Yasemin Yıldırım’ın hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.
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O dönemler elektrik üretiminin sadece İzmir Çeşme de bir tesiste yapıldığını kaydeden Aykut Yıldırım, 1999 yılında üniversitede makine mühendisliği bölümünden mezun olmam için bitirme tezimi rüzgar tribünü ile elektrik üretimiydi. Başarılı şekilde tezimizi yaparak mezun olduk. O zamanlar sadece İzmir Çeşme’de bulunuyordu ve tek bir tesisti. O hayalimi eşim bu tesisi kurmakla gerçekleştirmiş oldu. Beni de çok mutlu etti” diye konuştu.
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Yasemin Yıldırım’ın TKDK hibe desteğiyle kurduğu GES, merkeze 60 kilometre uzaklıktaki Seydiköy’de yaklaşık 300 hanenin günlük elektrik ihtiyacını karşılıyor.
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Eşinin hayalini 20 yıl sonra gerçekleştirdi: 300 evin elektriğini üretiyor
Kütahya'da yaşayan Yasemin Yıldırım makine mühendisi olan eşi Aykut Yıldırım'ın üniversite bitirme teziyle başlayan hayalini 20 yıl sonra Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle gerçekleştirdi.Yaklaşık 1.5 dönümlük araziye aldığı hibe desteğiyle bin 320 panelin bulunduğu güneş enerjisi santrali kuran Yıldırım, 300 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaya başladı.

Suudi Arabistan'da yüzde 195 ihracat artışı

Ocak-ağustos döneminde İsrail'e 294 milyon 671 bin, Slovenya'ya 254 milyon 558 bin, Belçika'ya 249 milyon 12 bin, Polonya'ya 228 milyon 970 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Otomotiv ihracatının artış trendinde olduğu pazarlardan Mısır'a dış satımda büyük artış görüldü. Ocak-ağustos döneminde bu ülkeye ihracat, geçen yılın 8 ayına göre yüzde 74,76 artışla 111 milyon 197 bin dolardan 194 milyon 328 bin dolara yükseldi.

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  • İsveç, ABD ve Hollanda'ya da 100'er milyon doların üzerinde dış satım yapan sektör temsilcileri, Danimarka'ya ihracatı yüzde 25,3 artırdı.

Geçen yılın 8 ayında 47 milyon 9 bin dolarlık binek otomobil satılan Danimarka'ya 2020'nin aynı döneminde ihracat 58 milyon 915 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektörün ihracatını büyük oranda artırdığı ülkelerden biri de Suudi Arabistan oldu. Bu ülkeye dış satım yüzde 195 artarak 15 milyon 874 bin dolardan 46 milyon 901 bin dolara çıktı.

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