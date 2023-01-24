Bingöl balı 3,5 milyon dolarlık destekle uluslararası piyasada güçlenecek

"Bingöl balının kıymetini ciddi anlamda önemsiyoruz. Bununla ilgili olarak da Ticaret Bakanımız Mehmet Muş ilimiz arıcılarının gerek ülkemizde gerekse dünya çapında hak ettiği yeri alabilmesi için bir UR-GE projesi sözü vermişti. Bingöl balının uluslararası rekabetini güçlendirmek adına Ticaret Bakanlığına, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği ile ortaklaşa 3,5 milyon dolarlık UR-GE projesi hazırladık. Bingöl balının uluslararası pazarda yer alması ve ihracatımızın artması için ilimiz arıcılarının bu proje sayesinde dış pazara açılmalarını sağlayacağız. UR-GE Projesi ile beraber Bingöllü arıcılar uluslararası anlamda tanınacak ve pazar payını almış olacaktır."