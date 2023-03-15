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Ekonomi

Binlerce kamu işçisini ilgilendiriyor: Zam talebi belli oldu

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren sözleşme görüşmelerinde taban ücretlerin brüt 15 bin liraya yükseltilmesi, bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi ve birinci 6 ay yüzde 45 zam yapılmasını talep etti.

12:32 . 15/03/2023 Çarşamba
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Arşiv

TÜRK-İŞ
ve
HAK-İŞ
, 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren sözleşme görüşmelerinde taban ücretlerin brüt 15 bin liraya yükseltilmesi, bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi ve birinci altı ay yüzde 45 zam yapılması talebinde bulundu.

İki konfederasyon tarafından yapılan ortak açıklamada, 2023-2024 yılı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolüne ilişkin ortak taleplerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasına (TÜHİS) iletildiği belirtildi.

Açıklamadaki talepler arasında ilk sırada, toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri 15 bin liranın altında olan işçilerin aylık brüt çıplak ücretlerinin 15 bin liraya çekilmesi yer aldı.

İşçilerin ücretlerinin 15 bin lira taban ücrete çekilmesinin ardından bütün ücretlere yüzde 15 oranında refah payı ilave edilmesi istenerek, diğer talepler şöyle sıralandı:

  • "Refah payı ilave edildikten sonra, toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki (aylık/günlük/saatlik) brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci altı ay için yüzde 45 oranında zam yapılacak. Diğer altı aylık dönemlerde, işçilerin aldıkları brüt çıplak ücretlerine (aylık/günlük/saatlik) yüzde 5 fazlası oranında zam yapılacak.
  • Toplu iş sözleşmelerinde 6772 sayılı Kanuna göre ödenen ilave tediye, kapsamdaki tüm işçilere (Belediye şirketleri ve il özel idare şirketleri dahil) ödenir. İş bu ilave tediye dışında işçilere toplu iş sözleşmesi ile ödenen ikramiye gün sayısı 60 günden az olan iş yerlerinde ikramiye gün sayısı 60 güne tamamlanacak. Toplu iş sözleşmeleri kapsamındaki işçilere, sosyal yardım olarak 2023 yılı için her ay net 2 bin 500 lira, 2024 yılı için her ay net 3 bin 500 lira olarak ödenecek."


#Kamu işçisi
#TÜRK-İŞ
#HAK-İŞ
#Zamü
9 dakika önce
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Binlerce kamu işçisini ilgilendiriyor: Zam talebi belli oldu
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