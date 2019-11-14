Ekonomi Binlerce yeni mükellef, e-Belge uygulamalarına geçiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Binlerce yeni mükellef, e-Belge uygulamalarına geçiyor​

Binlerce yeni mükellef, e-Belge uygulamalarına geçiyor

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, 19 Ekim 2019 Cumartesi tarihli 30923 sayılı Resmi Gazetede yayınlamış olduğu 509 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve e-Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlandı. Bu tebliğlerle beraber, e-Belge uygulamalarına çeşitli yenilikler ve değişiklikler getirildi. e-Belge zorunluğu ile yeni yılda e-Dönüşüm pazarında neler yaşanacak?

Haber Merkezi Yeni Şafak
e-Belge uygulamalarına çeşitli yenilikler ve değişiklikler getirildi.
e-Belge uygulamalarına çeşitli yenilikler ve değişiklikler getirildi.

Daha öncesin yayınlanmış olan tebliğlerde, 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olan mükelleflerin e-fatura ve e-defter uygulamalarına geçmesi; 5 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olan ve internet üzerinden satış gerçekleştiren mükelleflerin ise e-fatura, e-defter ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçişi zorunlu tutulmuştur. e-fatura uygulaması ile e-arşiv fatura uygulamasının zorunluluk kapsamı farklı koşullar çerçevesinde sağlanmıştı.

  • GİB’in 19.10.2019 tarihinde yayınladığı Yeni Tebliğde ise, e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter uygulamalarının hepsi için sağlanması gereken brüt satış hasılatı tutarı 5 Milyon TL olarak belirlenmiştir ve daha önce yayınlanan bütün tebliğler 509 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliğinde birleştirilmiştir.

509 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu’nda değinilen başlıklara göz atacak olursak şunları söyleyebiliriz:

*Hâlihazırda e-fatura kullanıcısı olan mükelleflere getirilen ek mükellefiyetler,

*e-Ticaret paydaşı olan mükelleflerin e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter uygulamalarına geçiş süreçleri,

*e-Arşiv uygulamasına dâhil olmayan mükelleflerce tebliğde belirtilen hadlerin üzerinde kesilen faturalarda uygulanacak yöntemler,

*e-Defter Beratı gönderiminde aylık ve 3 aylık gönderim seçeneklerinin getirilmesi,

*e-Serbest Meslek Makbuzuna geçiş süreci,

*e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına geçiş yapacak mükellef grupları,

*e-İrsaliye uygulamasına geçiş yapması zorunlu olan mükellef grupları ve uygulamaya geçiş süreci,

*e-Poliçe, e-Gider Pusulası gibi yeni uygulamalar ve mevcut uygulamalara getirilen bazı değişiklikler göze çarpmaktadır.

e-Belge pazarında yeni yılda sektörü neler bekliyor?

Yeni tebliği ile birlikte yeni yılda pazarı nelerin beklediği hakkında bilgiler veren Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ e-Dönüşüm Satış Uzmanı Esin Çatıkkaş, şunları söyledi:

  • “Yeni tebliğin getirmiş olduğu zorunluluk kapsamları ve özel koşullarla beraber, e-Dönüşüm süreci, geçmiş yıllara nazaran tabana daha fazla yayılıyor. Bununla beraber, sürdürülebilirlik anlayışının mükellef tarafından her geçen gün biraz daha benimsenmesi, isteğe bağlı geçişleri de her geçen gün hızlandırıyor. E-Dönüşüm süreci, muhasebe yazılımı kullanmayan birçok mükellefin, yazılım kullanmaya başlayarak, süreçlerini daha pratik bir şekilde idare ettirmesine de yol açıyor. Bütün bu gelişmeler, sadece e-Dönüşüm pazarının değil, tüm dünyada olduğu gibi en çok katma değer üreten sektörlerden birisi olan yazılım sektörünün büyümesini ve gelişmesini sağlıyor. Uyumsoft olarak bizim hedefimizde, geçmiş yıllarda olduğu gibi büyüme oranımızı artan bir ivmeyle arttırarak, sektörün lideri olarak, fayda odaklı hizmet anlayışımız ile pazara yön vermektir” dedi.

Mükellefler, e-Dönüşüm sürecini nasıl yönetmelidir?

Mükelleflerin bu süreçte yapması gereken ilk şeyin tebliği doğru yorumlamak olduğunu kaydeden Esin Çatıkkaş, sonrasında ise mali müşavirleri ile birlikte koordineli olarak geçiş sürecini sağlıklı bir şekilde yönetmelerinin önemli olduğunu belirtti.

Sürecin yönetilmesi konusunda konuşmasına devam eden Esin Çatıkkaş, şunları anlattı:

  • “Mükellef işletmeler, aylık bazda gerçekleşen fatura hareketlerini gözden geçirerek, doğru çalışma yöntemini seçmelidir ve biran önce mali mühür başvuru sürecini tamamlamalıdır. Aylık fatura sirkülasyonu fazla olan mükelleflerin (Alış-Satış Faturaları Toplamı) tercih edeceği en doğru çalışma yöntemi, özel entegratör ile çalışmaktır. Özel entegratör yöntemi ile e-Dönüşüm sürecine giriş yapmak, mükellefin evrak takip sürecini kolaylaştıracağı gibi, saklama ve saklamadan kaynaklı olarak doğacak ek sorumluluklardan da mükellefi kurtaracaktır. Türkiye’nin lider özel entegratör firmalarından birisi olan Uyumsoft AŞ, bu süreçte 5 yurtiçi ofisi, geniş ürün yelpazesi ve tecrübeli personeli ile mali mühür kurulumundan defter beratlarının gönderim sürecine kadar, bugüne dek olduğu gibi her zaman mali müşavirlerin ve mükelleflerin yanında olmaya devam edecektir” diye konuştu.

Uyumsoft, e-Dönüşüm sürecinde mükellef işletmelere neler katabilir?

Uyumsoft’un e-Dönüşüm sürecine önderlik ettiğinin altını çizen Esin Çatıkkaş, şunları kaydetti:

“23 yıllık tecrübe, 6 ofis, 200’ün üzerinde çalışan, ekosistemde bini aşkın iş ve çözüm ortağı ile binlerce müşterisine hizmet veren Uyumsoft, yerli ve milli olma bilinciyle aldığı sorumluluğa uygun olarak, müşterisine karşı her zaman ulaşılabilir olma ve memnuniyet sağlama anlayışı ile çalışmalarına devam ediyor. Bu anlayış çerçevesinde, e-Dönüşüm pazarının iki mihenk taşı olan veri güvenliği ve satış sonrası hizmet konularında yaptığı iyileştirmeler ile e-Dönüşüm pazarına öncülük ediyor. Uyumsoft ile çalışmakta olan mükelleflerin mali verileri, yüksek güvenlik seviyesine sahip veri merkezlerinde korunmaktadır ve farklı lokasyonlarda yedeklenmektedir. Donanımlı ve eğitimli destek personelimiz ile çağrı merkezimiz de, hem mali müşavirlere, hem de mükelleflerine 7/24 olarak destek vermektedir” şeklinde konuştu.

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