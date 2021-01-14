Ekonomi BİP son 6 günde 10 milyon kişi tarafından indirildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BİP son 6 günde 10 milyon kişi tarafından indirildi

İletişim ve yaşam platformu BİP, son 6 günde 10 milyon yeni kullanıcı rakamına ulaştığını açıkladı. Platformun, toplamda 60 milyondan fazla indirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Turkcell’in İstanbul ve Ankara’daki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde korunan BİP'in, son 6 günde 10 milyon yeni kullanıcıya ulaştığı ve toplamda 60 milyondan fazla indirildiği açıklandı. Platformun kullanıcılara, 10 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşme dışında kaybolan mesajlar, 'acil durum butonu', 106 dilde anlık tercüme, kişiselleştirilmiş menü gibi özellikler sunuyor. Ayrıca BİP’te masaüstü bilgisayar uygulamasından veya sadece bir internet tarayıcı üzerinden de mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme de yapılabiliyor.

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‘Ücretsiz En Popüler’ ve ‘Trend Olanlar’ kategorisinde üst sıraya taşındı

Açıklamanın devamında, “Son günlerde bireysel ve kurumsal kullanıcılardan gelen yoğun talebin ardından BİP, uygulama marketlerinde ‘Ücretsiz En Popüler’ ve ‘Trend Olanlar’ kategorisinde üst sıraya taşındı. BİP, 50 milyonun üzerinde indirme ve bir milyonun üzerinde kullanıcı yorumuna ulaştı. BİP, kullanıcılardan olumlu yorumlar alıyor” denildi.

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Kullanıcı hassasiyeti önemseniyor

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, “Operatör bağımsız 192 ülkede kullanıma sundukları BİP’in sadece ülkemizde değil Pakistan, Hindistan, Almanya, Suudi Arabistan’da kullanıldığını, bu ülkelerde günlük bir buçuk milyona yakın kullanıma ulaştıklarını ve bu durumdan ötürü büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Turkcell olarak yıllardır ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın’ prensibi doğrultusunda geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerin veri tabanlarını ülkemizde kurduğumuz veri merkezlerimizde tutuyoruz. Kullanıcılarımızın hassasiyetlerini çok önemsiyor, onlardan gelen talepler doğrultusunda uygulamamızı daha da geliştirmeye devam ediyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme ve sadeleşme ile kullanıcılarımız, hangi verilerin ne için kullanılacağına ilişkin daha net ve anlaşılır bir açıklamaya erişebilirler” diye konuştu.

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ

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