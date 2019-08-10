Ekonomi Bir buçuk tonluk kurbanlık rekor fiyata satıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bir buçuk tonluk kurbanlık rekor fiyata satıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kurban pazarında 33 bin TL'ye satışa çıkarılan bir buçuk tonluk 'Aslan' isimli boğa 29 bin TL'ye satıldı.

Haber Merkezi DHA
Aslan isimli boğa bir buçuk ton geliyor.
Aslan isimli boğa bir buçuk ton geliyor.

İnegöl ilçesinde kurulan hayvan pazarında arife günü yoğunluk arttı. Pazarda en büyük ilgiyi Erzurum'dan getirilen 'Aslan' isimli boğa gördü. 33 bin TL değer biçilen bir buçuk tonluk simental cinsi boğa, 29 bin TL'ye bir iş adamına satıldı.

15 yıldır Erzurum'dan İnegöl'e kurbanlık hayvan getirdiğini söyleyen 'Aslan'ın yetiştiricisi Muhammed Yıldız, "Her yıl İnegöl'e en kilolu hayvanı ben getiriyorum. Geçen sene 1 ton 400 kiloluk kurbanlık getirmiştim. Bu sene o rekoru da kırdım. 1 ton 500 kilo ağırlığında simental cinsi 'Aslan' isimli kurbanlık tosun getirdim. Ne İnegöl'de ne de Bursa'da bu hayvanın rakibi olmadığını iddia ediyorum. Kurbanlığımızı 33 bin Türk lirasına satışa çıkardık. Pazarlık sonucunda 29 bin TL'ye bir iş adamına satıldı" dedi.

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