Bir milyon Türk yatırımcıya kripto para uyarısı: Düzenlemeye tabi değil alt yapısı yok!

Türkiye'deki en büyük kripto para borsalarından Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer yaklaşık iki milyar dolar para ile kayıplara karıştı. Yatırımcıların Thodex üzerinden işlem yapamaması üzerine ortaya çıkan vurgun sonrası Özer'in yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

İstanbul Havalimanı'nda ülkeden kaçış fotoğrafları da kameralara yansıyan Özer'in CEO'su olduğu Thodex üzerinden 400 bine yakın kişinin işlem yaptığı belirtiliyor.

Kripto para piyasasındaki büyük vurgun sonrası Andolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile harekete geçen polis şirketin İstanbul Kadıköy'deki merkezinde arama yaparak bilgisayarlara el koydu. Polis şirket çalışanlarının ifadelerini de almaya devam ediyor.

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YATIRIMCI SAYISI ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

İki milyar dolarlık vurgun sonrası mağdurlar avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunarak şirketin hesaplarına el konulmasını talep ederken yaşanan hadise sonrası yatırımcı sayısı çığ gibi büyüyen kripto paraların durumu da bir kez daha gündeme geldi.

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BİR MİLYON YATIRIMCI BİR MİLYAR DOLARLIK İŞLEM HACMİ

Türkiye, başını Bitcoin'in çektiği kripto paraların kullanımında dünyada dördüncü, Avrupa'da ise ilk sırada yer alıyor. Türkiye'de günlük işlem hacmi 1 milyar doları aşarken, ülke genelinde kripto para yatırımcılarının sayısı ise 1 milyonu aşmış durumda.

Sadece Thodex üzerinden aylık işlem hacminin 100 milyar liraya yakın olduğu ifade ediliyor.

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BEŞ BİNDEN FAZLA KRİPTO PARA VAR

Yapılan bir araştırmaya göre şu anda dünyada 5 binden fazla kripto para bulunuyor ve bu kripto paraların sayısı durmaksızın da artıyor. Söz konusu para birimleri arasında en fazla hacme ulaşmış kripto para birimleri ise Bitcoin, Ethereum. Ripple, Litecoin ve Dash şeklinde sıralanıyor. Bitcoin dışında kalan kripto paralara “altcoin” ismi veriliyor.

TÜRKİYE'DE İŞLEM YAPAN KRİPTO BORSA SAYISI 50-60 ARASI

Dünyada çok sayıda kripto para borsası bulunurken Türkiye işlem yapan bu yöndeki borsaların sayısının ise 50 ile 60 arasında olduğu tahmin ediliyor. İşlem hacmi iki trilyon doların üzerine çıkan kripto paralar manipülasyona da çok açık bir şekilde hareket ediyor. Olağanüstü yükseliş ve düşüşlerin yaşandığı kripto para piyasalarında kazanç kadar kayıpta büyük oluyor.

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İLK ADIM ATILDI: 30 NİSAN'DAN SONRA YASAK

Kripto paralara yönelik ilk sınırlayıcı adım ise geçtiğimiz günlerde atıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile Merkez Bankası kripto para ve varlıkların ödemelerde kullanılmasını 30 Nisan itibarıyla yasakladı.

Düzenleme ile ödeme hizmeti veren ve elektronik para kuruluşu olarak sınırflandırılan şirketlerin kripto paraların alım-satımının yapıldığı borsalara para transferine aracılık etmesi de engellenip, ödeme hizmeti kuruluşlarının kripto varlıklara dayalı iş modelleri geliştirmesi de yasaklandı.

YATIRIMCILARA UYARI: DÜZENLEMEYE TABİ DEĞİL, ALT YAPISI YOK!

Yatırımcıların hiçbir güvence olmadan risk alarak para yatırdıkları kripto para piyasasına yönelik Merkez Bankası dikkat çeken bir uyarı geldi.

Merkez Bankası herhangi bir düzenlemeye tabi olmaması nedeniyle kripto paraların değerinde aşırı oynaklık ortaya çıkabileceğine ilişkin uyarısında, merkezi olmayan yapısı ve sahiplerinin bilgisi dışında usulsüz olarak da kullanılabileceğine de dikkat çekti.

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GÜNDEM Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in son fotoğrafı ortaya çıktı

EKONOMİ Thodex'te kripto para dünyasını sarsan vurgun: Faruk Fatih Özer iki milyar dolarla kaçtı!