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Ekonomi

Bir sağlık üssü daha geliyor: Kocaeli Şehir Hastanesi hizmete açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumartesi günü inşallah Kocaeli Şehir Hastanesini açıyoruz. Şu anda hasta alımına başladı. Ardından İzmir hazır şu anda, İzmir'i açacağız. Bütün bunlarla beraber bu şehir hastanelerimizi de yaygınlaştıracağız." dedi.

10:03 . 13/04/2023 Perşembe
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Kocaeli Şehir Hastanesi cumartesi günü açılıyor

Kocaeli Şehir Hastanesi cumartesi günü açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D-CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinin bulunmaması halinde COVID-19 salgınında işlerin zor olabileceğini ifade eden Erdoğan, şu anda Türkiye'nin 19 ayrı yerinde şehir hastanesi olduğunu belirtti ve "Her büyükşehre bir defa bir tane şehir hastanesini kuracağız. Cumartesi günü inşallah Kocaeli Şehir Hastanesini açıyoruz. Şu anda hasta alımına başladı. Ardından İzmir hazır şu anda, İzmir'i açacağız. Bütün bunlarla beraber bu şehir hastanelerimizi de yaygınlaştıracağız." dedi.

Yap-işlet-devret modeli

Erdoğan, şehir hastanelerini yap-işlet-devret modeliyle yaptıklarına işaret ederek, ayrıca şehir hastanelerinin alt segmenti olan eğitim hastaneleri de olduğunu ifade etti.

Bakan Koca duyurmuştu: Hasta kabulü başladı

Kocaeli Şehir Hastanesi hasta kabulüne resmi açılışı yapılmadan geçtiğimiz hafta başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya üzerinden Kocaeli Şehir Hastanesiyle ilgili yapmış olduğu paylaşımda video yayınlayarak, “Çok yakında, resmi açılışla bugünü kutlayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

#Kocaelli Şehir Hastanesi
#Recep Tayyip Erdoğan
#Fahrettin Koca
1 saat önce
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