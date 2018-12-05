Ekonomi Bir yılda 5 trilyon plastik poşet tüketildi
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Bir yılda 5 trilyon plastik poşet tüketildi

Sadece 2018 yılında 5 trilyon plastik poşeti tüketildiği görülürken, bu poşetlerin yüzde 1’inden daha az bir kısmının geri dönüştürüldüğü saptandı.

IHA
Türkiye’de 1 Ocak 2019 itibarıyla plastik alışveriş poşetlerinin tüm satış noktalarında ücretli olarak temin edilmesi bekleniyor.
Türkiye’de 1 Ocak 2019 itibarıyla plastik alışveriş poşetlerinin tüm satış noktalarında ücretli olarak temin edilmesi bekleniyor.

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, plastik poşetlerin kullanımına yönelik yapılan araştırmayı inceledi.

PRNet’in The World Count verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, sadece 2018 yılında 5 trilyon plastik poşeti tüketildiği görüldü.

Bu naylon poşetlerin ise sadece yüzde 1’inden daha az bir kısmının geri dönüştürüldüğü saptandı. Bununla birlikte her yıl 100 milyon ton plastik kullanıldığı belirlendi.

Plastik ürünlerinde yaklaşık yüzde 10’unun okyanuslarda atık haline geldiği kaydedildi. Her gün biraz daha artan plastik/naylon kullanımın yönelik önümüzdeki günlerde çalışmalar yapılacağı da tespit edildi.

  • Bu kapsamda Türkiye’de 1 Ocak 2019 itibarıyla plastik alışveriş poşetlerinin tüm satış noktalarında ücretli olarak temin edilmesi bekleniyor.

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılında gerçekleştirilen medya incelemesinde, plastik poşetlerle ilgili bin 819 haberin çıktığı tespit edildi.

”Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun” çerçevesinde, artık tüketiciyle en az 25 kuruştan satılacak olan plastik poşetler, son ayların en çok konuşulan haber başlıkları arasında yer alırken, bu düzenleme kapsamında geri dönüşüme birçok katkı sağlanacağı öngörülüyor.

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