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Borsa yeni güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da 6 Temmuz yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 artışla 1.394,72 puandan başladı.

Haber Merkezi AA
BIST 100 endeksi 6 Temmuz rakamları: Borsa güne yükselişle başladı
Foto/arşiv

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 artışla 1.394,72 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,08 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 1.394,72 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,15 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,01 ile bilişim, en çok değer kaybeden yüzde 0,25 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket ederek, günü yüzde 1,16 değer artışla 1.392,64 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) perşembe açıklanacak tutanakları öncesinde küresel pay piyasalarında ülke ve sektör bazlı ayrışmaların arttığını belirterek, altın ve petrol fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin de dikkati çektiğini bildirdi.

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