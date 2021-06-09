Ekonomi El Salvador Bitcoini yasal para birimi haline dönüştüren ilk ülke olarak tarihe geçti
DÜNYA EKONOMİSİ

El Salvador Bitcoin'i yasal para birimi haline dönüştüren ilk ülke olarak tarihe geçti

Orta Amerika ülkesi El Salvador, kripto para birimi Bitcoin'in mecliste yasallaşmasının ardından dünyada dijital parayı resmen kabul edilen ilk ülke oldu. Bu kararın ardından yükselişe geçen Bitcoin yüzde 15 primle 36 bin 400 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Haber Merkezi AA
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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bitcoin'in ülkede yasal hale gelmesini tarihi bir karar olarak değerlendirdi.

Bukele, "Bitcoin yasası az önce nitelikli çoğunluk tarafından kabul edildi. Tarihi bir gün, 84 oydan 62'sini aldı." ifadesini kullandı.

  • Böylece El Salvador, kripto para birimi Bitcoin'i yasal hale getiren ilk ülke olarak tarihe geçti.

Nayib Bukele
Nayib Bukele

Ülkede tartışmalara neden olan karar sosyal medyada çoğunluk tarafından destek bulurken, önemli bir kitle ise yasaya temkinli yaklaşıyor.

Bukele, nüfusun yüzde 70'inin finansal hizmetlere erişiminin olmadığını, kripto para birimi sayesinde banka hesabı olmayan nüfusun finansal olanaklara sahip olacağını söyledi.

Bukele, 7 Haziran'da yaptığı açıklamada Bitcoin önerisinin ülkede yasalaşması halinde El Salvador'un dünyanın en önemli para merkezlerinden biri haline dönüşeceğini belirtmişti.

Yurt dışında yaşayan El Salvadorluların ülkelerine yılda 6 milyar dolar gönderdiklerini dile getiren Bukele, Bitcoin sayesinde para transferini kolaylaştıracaklarını ve bir milyondan fazla düşük gelirli ailenin değişiklikten fayda sağlayacağını kaydetmişti.

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