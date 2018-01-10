Bitcoin ile ilgili iki çarpıcı açıklama!

Kripto para birimi Bitcoin'in yüzde 1.4 kayıpla 14 bin 760 dolara gerilerken dünyanın en büyük finans kuruluşlarından Bitcoin ile ilgili dikkat çeken iki açıklama geldi.

Dünyanın en büyük finans kurumlarından biri J.P Morgan'ın başındaki isim Jamie Dimon, geçtiğimiz Eylül ayındaki Bitcoin açıklamasıyla gündem olmuş ve kripto paranın değerinin hızlı bir şekilde düşmesine neden olmuştu.

"İŞLEM YAPANI BİR DAKİKA İÇİNDE KOVARIM"

Dimon, sanal para Bitcoin'in bir 'dolandırıcılık' olduğunu ve patlayacağını söyleyerek, herhangi bir traderının bitcoin işlemi yapması durumunda ise bir dakika içerisinde kovulacağını açıklamış ve "Eğer bu para birimine yatırım yapacak kadar aptalsanız bunun bedelini eninde sonunda ödersiniz" demişti.

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J.P Morgan'ın başındaki isim Jamie Dimon

PİŞMANIM...

Ancak bu kez Dimon, büyük bir geri adım attı.

Fox Business'e konuşan Dimon, Bitcoin'le ilgili dolandırıcılık açıklamasından pişman olduğunu belirterek, 'kripto para zinciri gerçektir' ifadesini kullandı.

''DOLARA RAKİP OLMASINI BEKLEMİYORUM''

Öte yandan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ise "Bitcoin'in ABD'de dolara güvenilir bir rakip olmasını beklemiyorum" dedi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari

Kashkari, "Sanal paraların ne anlama geleceğini çözmeye çalışmanın daha başlarında olduğunuzu düşünüyorum" şeklinde kunuştu.

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