Bitcoin'de düşüş sürüyor: Beş ayın dibinde

Kripto para yatırımcıları rekor artışlar beklerken ellerindeki paradan olmanın korkusunu yaşıyor. Bitcoin içi bu yıl 100 bin doları aşacağı tahminleri yapılıyordu ancak uzmanlar düşüş karşısında yalnızca destek noktaları belirtiyor. Peki Bitcoin neden düşüyor?

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Kripto paralardaki düşüşün sebebi ne sorusu merak konusu olurken bu düşüş Merkez Bankası'nın uyguladığı karara bağlanıyor.

ABD Merkez Bankası’nın almış olduğu Faiz artırım aksiyonu başrol oynuyor. Fed faizi 50 baz puan artırarak yüzde 1’e yükseltti. ABD’de yükselen enflasyonu dizginlemek için faiz artırım politikası uygulayan Fed, enflasyonda düzelme görülmezse ilerleyen aylarda da faiz artıracağını açıkladı. Fed Başkanı Jerome Powell, Haziran ve Temmuz ayları için de sözlü yönlendirme yaparak 50’şer baz puanlık artışa sıcak baktıklarını duyurdu.

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20 DEĞERİNİN ALTINA GERİLEDİ

Kripto paralardaki korku ve açgözlülük endeksi de 20 değerinin altına geriledi.11 seviyesinde bulunan endeks, piyasada satışların daha da artabileceğine yönelik sinyal olarak kabul ediliyor. Şu anda kripto para piyasasında aşırı korku seviyesi yerini koruyor.

Uzmanlar ayrıca Rusya'ya yapılan ağır yatırımlar sonucunda Rus halkının paralarını kripto parasına çevirip değerini koruması gibi hikayelerin de son bulduğunu söylüyor.

EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Bitcoin fiyatı bu sabah Ocak ayından bu yana görülen en dip seviyeye indi. Yaşanan son ekonomik gelişmeler ve etkileriyle birlikte Bitcoin 33 bin 247 dolara kadar geriledi. Bitcoin yüzde 3’e yakın düşüşle 33 bin 580 dolar sevilerinde işlem görüyor.