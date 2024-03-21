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Ekonomi

BMW Mercedes'in satışlarını ilk kez geçti: Tarihindeki en yüksek kara ulaştı

Alman otomobil devi BMW Grubu ilk kez Mercedes Otomobil Grubu'ndan daha fazla satış yaparak faaliyet karını geçen yıl 2022'ye göre yüzde 32 artarak 18,4 milyar avroya yükseltti.

13:43 - 21/03/2024 Perşembe
AA
Arşiv
Arşiv

BMW Grubu, 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.


Buna göre grubun faiz ve vergi öncesi karı (FVÖK- EBIT) 2022'de 13,99 milyar avro iken, 2023'te yüzde 32 artışla 18 milyar 48 milyon avro seviyesine yükseldi. Bu da şirket tarihindeki en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.


Söz konusu dönemde, grup gelirleri yüzde 9 artarak 155 milyar 498 milyon avroya çıktı.

Böylece BMW Grubu ilk kez Mercedes Otomobil Grubu'ndan (153,2 milyar avro) daha fazla satış gerçekleştirdi.


Şirket geçen yıl 7,53 milyar avro AR-GE harcaması yapmıştı.

Bünyesinde BMW, MINI ve Rolls-Royce gibi markaları bulunduran BMW Grubu, geçen yıl dünya genelinde otomobil teslimatlarını yüzde 11,7 artırarak 2 milyon 661 bin 922'e yükseltmişti. Bunun yüzde 14,7'si ( 375 bin 716) elektrikli otomobillerden oluşmuştu. Geçen yıl elektrikli otomobillerin satışları 2022'ye göre yüzde 74,1 artmıştı.


BMW, bu yıl ise satışların hafif artmasını ve vergi öncesi karının ikinci el piyasasında değişen koşullar nedeniyle biraz azalmasını bekliyor.




#BMW
#mercedes
#otomobil
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