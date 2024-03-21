BMW Mercedes'in satışlarını ilk kez geçti: Tarihindeki en yüksek kara ulaştı

Sıfır otomobil sektöründe kampanya dönemi hız kesmeden devam ediyor. Otomobil markaları, bayilerini çekmek ve müşterilerini cezbetmek için çeşitli cazip teklifler sunmaya devam ediyor. Özellikle TOGG, Peugeot, Opel, Skywell, Leapmotor, Nissan ve Citroen gibi markalar mart ayında özel kampanyalarını duyurdu. Bazı markalar 98 bin TL gibi düşük peşinatlarla araç teslimatı yaparken, diğerleri ise peşin ödemelerde 250 bin TL'ye varan indirimler sunuyor. Sıfır otomobil almak isteyenler için büyük indirimler, sıfır faiz seçenekleri ve uzun vade imkanları gibi birçok cazip kampanyalar...