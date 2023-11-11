|
Ekonomi

Booking vergi anlaşmazlığını sonlandırmak için İtalya'ya 94 milyon avro ödedi

Konaklama için internet üzerinden rezervasyon hizmetleri sunan Booking'in, 2013 ile 2021 yılları arasındaki KDV beyannamelerini yapmaması nedeniyle İtalya ile yaşadığı anlaşmazlığı sona erdirmek için 94 milyon avro ödediği bildirildi.

14:15 - 11/11/2023 Saturday
AA
Booking

Booking

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Hollanda merkezli Booking.com şirketi, İtalya Gelir İdaresi Ajansı'na (Agenzia delle Entrate) üyelik prosedürü yoluyla, 2013-2021 dönemine ait KDV beyannamelerinin yapılmamasına ilişkin anlaşmazlığı sona erdirmek ve varlıklarına el konulmasından kaçınmak için 94 milyon avroluk bir ödeme yaptı. Böylece, İtalya ile Booking arasındaki vergi anlaşmazlığı son buldu.


Cenova Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekim 2022'de başlattığı bir soruşturma çerçevesinde, İtalyan Mali Polisi, Booking'in söz konusu yılları kapsayan döneme ilişkin KDV beyannamesi yapmadığını tespit etmişti.

İtalya'da bu hafta içinde ayrıca, vergi kaçakçılığı şüphesiyle ABD merkezli kısa süreli konaklama ayarlama platformu Airbnb'ye yönelik soruşturma kapsamında, şirketin Avrupa'daki gelirlerinin toplandığı Airbnb Ireland Unlimited Company'de idari pozisyonlarda çalışmış 3 kişiye ait 779 milyon avrodan fazla paraya el konulmuştu.




#Booking
#İtalya
#Vergi
1 hour ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emeklilik sistemi sil baştan! Yaştan dolayı emekli olamayanlara yeni fırsat kapıda: Kademeli emeklilik avantajından yararlanabilirsiniz