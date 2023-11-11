Booking vergi anlaşmazlığını sonlandırmak için İtalya'ya 94 milyon avro ödedi

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Hollanda merkezli Booking.com şirketi, İtalya Gelir İdaresi Ajansı'na (Agenzia delle Entrate) üyelik prosedürü yoluyla, 2013-2021 dönemine ait KDV beyannamelerinin yapılmamasına ilişkin anlaşmazlığı sona erdirmek ve varlıklarına el konulmasından kaçınmak için 94 milyon avroluk bir ödeme yaptı. Böylece, İtalya ile Booking arasındaki vergi anlaşmazlığı son buldu.