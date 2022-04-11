Borda öncelik katma değer: İhracatı katlayacak 4 yeni tesis yolda

Tarımdan teknolojiye, camdan sağlığa kadar birçok alanda kullanılan borun kullanım sahası yapılan çalışmalarla birlikte her geçen yıl genişliyor. Çevre dostu olması sebebiyle önümüzdeki yıllar için de büyük bir potansiyele sahip olan borda dünya rezervinin yaklaşık yüzde 73’ü ise Türkiye’de bulunuyor. Öte yandan Türkiye, dünya bor üretim kapasitesinin ise yüzde 50’ye yakon kısmına sahip durumda bulunuyor. Geçtiğimiz yıl 2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere 2,6 milyon bor ürünleri satışı gerçekleştiren Türkiye, 1 milyar 30 milyon dolarlık gelir elde ederek bu alanda bir rekora imza attı.

İHRACATTA HEDEF 1,1 MİLYAR DOLAR

Bor ihracatında katma değer sağlayacak adımlar attıklarını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz yılın rekoruyla yetinmeyeceklerini dile getirdi. Dönmez, “Geçen yıl rekor kırdığımız bor ve bor ürünleri satışında bu yıl hedefimiz 1,1 milyar dolar. Miktar olarak ise 2 milyon 500 bin ton bor ürünü satma hedefindeyiz. Bu satışların bağlantısının şimdiden yapılması borda yeni bir rekorun geleceğinin en net göstergesi” dedi. Bakan Dönmez, yatırım adımlarını şöyle sıraladı: “Örneğin Bor Karbür Üretim Tesisi. Yılda yaklaşık bin ton üretimin planlandığı bu tesisin yapımı devam ediyor. Bu yıl tamamlayıp performans testine başlamayı planlıyoruz. Sadece bu tesis değil tabi. Ferrobor Üretim Tesisi de çok önemli. Özellikle çelik, neodim (Nd-Fe-B) mıknatıs, amorf metallerin üretiminde kullanılan Ferrobor ürünü için 800 ton/yıl kapasiteli üretim tesisinin ihale süreci devam ediyor. Bu yıl da bu tesisin temelini atmayı hedefliyoruz.”

HER YATIRIM EKONOMİK KAZANÇ

Bor sektörüne yapılan her yatırımın katma değerli olarak Türkiye ekonomisine döndüğünü kaydeden Dönmez, “Lityum Karbonat Üretim Tesisi’nde ilk lityum karbonat üretimini yaptık. Bu tesisin kapasitesi ise yıllık 10 ton. Kırka’da 600 ton/yıl ve Bandırma’da 100 ton/yıl kapasiteli lityum karbonat üretim tesisi kurulması için gerekli etüt ve projelendirme çalışmalarının 2022 sonunda tamamlanması, sonrasında tesislerin yapım işi ihalesine çıkılması da bu yılki planlarımız arasında” dedi.

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Fatih Dönmez

En büyük müşteri 994 bin ton ile Çin

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, borun satış sahasının da günden güne genişlediğini söyledi. Türkiye’den ilk defa Çin’e demir yolu ile bor ihracatının geçen yıl yapıldığını hatırlatan Dönmez, “Çin ile yaşanan bu gelişme devam etti ve ikinci defa da demir yolu ile bor ihraç etmiştik. Bunlar rakamlara da yansıdı. Bor ihracatında 2021 rakamlarında Çin 994 bin ton ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise 311 bin ton ile ABD bulunurken Hindistan da 152 bin ton ile üçüncü oldu” diye konuştu.

EKONOMİ Tarıma bor dopingi