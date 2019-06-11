Ekonomi Otomotivde kafaları karıştıran açıklama Sona ermiş değil
OTOMOTİV

Borne: Renault ile Fiat'ın birliktelik planı sona ermedi

Otomotivde kafaları karıştıran açıklama: Sona ermiş değil

Fiat Chrysler'in Fransa'daki siyasi iklimin uygun olmamasını gerekçe göstererek Fransız otomobil üreticisi Renault ile birleşmek için yaptığı tekliften vazgeçmesinin ardından Fransa Maliye Bakanı'ndan sonra Ulaştırma Bakanı Borne'den de kafaları karıştıran bir açıklama geldi. Bakan Borne, Renault ile Fiat Chrysler'ın birleşme planı "sona ermiş değil" dedi.

Haber Merkezi Reuters
Fiat Chrysler Renault'a birleşme teklifi göndermişti.
Fiat Chrysler Renault'a birleşme teklifi göndermişti.

Fransız BFM TV televizyonunun iki şirket arasındaki görüşmelerin sona erip ermediği sorusuna Fransa Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne, "Bence sona ermiş değil" cevabını verdi.

Fransa Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne.

İki şirketin birleşmesinin "iyi bir fırsat" olduğunu geçen hafta ifade eden Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile Borne'un açıklamaları paralellik arzediyor.

Fiat geçen ay Renault'ya birleşme teklif etmiş, ancak birleşmenin değerlendirildiği Renault yönetim kurulu toplantısında oylamanın ertelenmesi talebi üzerine teklifinden vazgeçmişti.

Fiat Chrysler Renault ile birleşme teklifinden vazgeçti
EKONOMİ
Fiat Chrysler Renault ile birleşme teklifinden vazgeçti

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