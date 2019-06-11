Otomotivde kafaları karıştıran açıklama: Sona ermiş değil

Fransız BFM TV televizyonunun iki şirket arasındaki görüşmelerin sona erip ermediği sorusuna Fransa Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne, "Bence sona ermiş değil" cevabını verdi.
İki şirketin birleşmesinin "iyi bir fırsat" olduğunu geçen hafta ifade eden Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile Borne'un açıklamaları paralellik arzediyor.
Fiat geçen ay Renault'ya birleşme teklif etmiş, ancak birleşmenin değerlendirildiği Renault yönetim kurulu toplantısında oylamanın ertelenmesi talebi üzerine teklifinden vazgeçmişti.