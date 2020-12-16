“BORON Doğal Mineralli Temizlik Ürünleri” mutfaklarla buluşuyor

Dünya bor pazar lideri Eti Maden, geliştirdiği formüllerle doğal içerikli yeni ürünleri tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. Eti Maden, çamaşır temizlik ürünleri, el ve yüzey hijyen ürünleri ardından ‘Boron Doğal Mineralli Bulaşık Temizlik Ürünleri’ni de tüketici ile buluşturdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önemli Ar-Ge çalışmalarına imza attıklarını belirterek “Bütün gayretimiz en doğal olanı, en uygun maliyetle vatandaşlarımıza sunmak” dedi. Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer ise sektörde önemli bir altenatif olduklarını söyleyerek “Bulaşık ürünleri piyasasında da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedi.

Dünya bor pazarı lideri Eti Maden’in sektörde önemli başarı sağlayan ve tüketicilerin büyük ilgilisini çeken doğal mineralli temizlik markası BORON, ürün yelpazesini genişletiyor. Eti Maden, bir buçuk yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdiği “BORON Doğal Mineralli Bulaşık Temizlik Ürünleri”ni piyasaya sunuyor. Elde yıkama için sıvı, makineler için jel ve doğal parlatıcı şeklinde tüketiciye sunulan bulaşık temizlik ürünleri, 16 Aralık 2020’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer’in katılımıyla Ankara’da gerçekleşen etkinlikle tanıtıldı.

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Bor madeninin kullanım alanlarına ve Eti Maden’in lider konumuyla bu alanları genişletme ve daha fazla değer oluşturma yolunda attığı adımlara dikkat çeken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şunları aktardı:

“BORON markalı ilk temizlik ürünümüzü yaklaşık iki yıl önce piyasaya sürmüştük. BORON halkımızın büyük teveccühüne mazhar oldu. Öyle ki Eskişehir’deki üretim alanımız gelen talebe yanıt verebilmek için gece gündüz çalışarak ilave üretim yaptı. BORON’un halkımıza ulaşabilmesi için güçlü bir lojistik altyapısı kurduk. Tedarik zincirinin aksamaması için arkadaşlarımız yoğun bir mesai içerisinde oldular.

Bugün, BORON ürünlerine yurt genelinde faaliyet gösteren 5 adet zincir, 29 adedi yerel market olmak üzere 21.000 mağazada toz ürünlere, 3 adedi zincir, 5 adedi yerel olmak üzere 10 bin 500 mağazada sıvı ürünlere ulaşmak mümkün. Eti Maden’in bordan üretilen temizlik ürünleri serisine son iki yılda yeni ürünler de elendi. Eti Maden bünyesinde yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda, çamaşırlar için beyaz ve renkliler için ‘BORON Doğal Mineralli Temizlik Ürünü Toz/Sıvı’ ürünleri ardından el ve yüzey dezenfektanları BOREL ve BORTAM vatandaşlarımızla buluştu. Covid-19 salgını dolayısıyla yoğun bir dezenfektan ihtiyacı söz konusu oldu. BOREL ve BORTAM ile bu alanda önemli bir boşluğu doldurduk.

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“Önemli olan daha doğal ve sağlıklı ürünlerle, hijyenik bir ortam sağlamak”

Salgın dönemiyle birlikte kişisel hijyenin büyük bir önem kazandığını belirten Bakan Dönmez, “Bu dönemde temizlik ürünlerine olan talep de doğal olarak artış gösterdi. Burada önemli bir soru karşımıza çıkıyor; “En temizine ulaşmak için gayret gösterirken, sağlıklı olan için de aynı çabayı gösteriyor muyuz? Aldığımız her ürünün içeriğine hakim miyiz?” Daha çok ürün kullanarak temizlik sağlama algısı ne yazık ki toplumumuzda yaygınlaşmış durumda. Önemli olan daha doğal ve sağlıklı ürünlerle, hijyenik bir ortam sağlamak. Temizlik, hijyen ve sağlık arasında nasıl bir denge sağlanacağı sorusunu sormadan edemiyor. Bor bu dengenin sağlanmasını üstlenecek doğal bir mineral. BORON’u piyasadaki bütün temizlik ürünlerinden ayıran temel nokta da burası. Hammaddesi boraks doğal mineralli bir içeriğe sahip. Doğal bor mineraline ek olarak insan sağlığına ve çevreye zararlı olmayan hammaddeler kullanıldı. Ürünün içeriğinde petrol türevi, kimyasallar ve fosfat bileşenleri bulunmuyor. BORON bu özellikleri sayesinde kısa sürede vatandaşlarımızın ilk tercihi oldu.”

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Uzun soluklu çalışma ardından bulaşık ürünleri piyasada

BORON piyasaya çıktığı günden bu yana, vatandaşlarımızdan ürünlerin farklı kullanım alanları için geliştirilmesi yönünde geri bildirimler aldık. Eti Maden’deki arkadaşlarımız yeni ürünümüz için 1,5 yılı aşkın bir süre yoğun bir Ar-Ge çalışması yürüttüler. Ve bugün bulaşıklar için geliştirilen ‘Makineler için BORON Bulaşık Jel Doğal Mineralli Temizlik Ürünü’, ‘BORON Bulaşık Elde Doğal Mineralli Temizlik Ürünü’ ve ‘BORON Doğal Parlatıcı’ ürünleriyle daha vatandaşlarımızın huzurundayız.

BORON’un yönünü vatandaşlarımızın istekleri belirliyor. Sadece bulaşıklar için bir temizlik ürünü değil, doğal parlatıcı yönünde de talepler aldık. Arkadaşlarımız bu yönde de çalışmalarını sürdürdü. makine ile yıkama sonrasında eşyaların daha parlak görünmesini sağlamak ve su damlacıklarının oluşmasını engellemek için doğal parlatıcı ürünümüz kullanıma hazır hale getirdik. Dolayısıyla bu ürünümüz makine temizlik ürünümüzle çift ürün olarak aynı pakette sunulacak.

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BORON’un geliştirilmesinde kadın Ar-Ge gücünün etkisi

Yeni ürünlerimizin geliştirilmesi sürecinde Ar-Ge ekibimizin önemli bir kısmını, kadın mühendislerimiz, kimyagerlerimiz ve laborantlarımız oluşturdu. BORON’un Ar-Ge sürecinde doğal temizliği sağlayan, insan sağlığını ve çevreyi koruyan ürünlerin geliştirilmesinde kadın bakış açısı ön plana çıktı. Enerjideki kadın varlığının artması, enerjiye kadın gücünün yansıması bizler için son derece önemli. Çünkü kadınlarımızın çok yönlü iş yapabilme becerilerine, organizasyon ve planlama yeteneklerine, titizliklerine ve duyarlılıklarına ihtiyacımız var.

“Gayemiz en doğal olanı en uygun maliyetle sunmak”

Bor kimyasal yapısı gereği zaten temizleme, yumuşatma, anti-bakteriyel ve anti-fungal özelliklere sahip ürün. Arkadaşlarımız BORON’un bu özelliklerle vatandaşlarımıza ulaşması için yoğun bir özen gösterdi. Bu nedenle BORON temizlik ürünlerinde hiçbir şekilde yüzey aktif malzemeler ve ağartıcı gibi kimyasallar hiçbir şekilde kullanılmadı. Salgın döneminde temizlik ürünlerine olan rağbet zirve yaptı. Bu durum beraberinde bütün dünyada organik olana, doğal olanai kaynağını doğadan alan, çevre ve insan dostu ürünlere yönelişi artırdı. Tıpkı çamaşırlar için BORON ürünlerinde olduğu gibi bulaşıklar için BORON ürünleri de bu anlamda rakiplerinden pozitif anlamda ayrışacaktır. Tericihini doğadan, doğallıktan yana kullanmak isteyenlerin, yerli ve milli ürünlerin daha fazla geliştirilmesini isteyenlerin adresi BORON olmaya devam edecek. Çünkü BORON, yüzde 100 yerli, yüzde 100 doğal ve yüzde 100 bizden. Ar-Ge faaliyetlerinden, pazarlama ve satış ağına kadar her şey yerli ve milli imkanlarla, kendi insan kaynağımızla üretildi. Bütün gayretimiz en doğal olanı, en uygun maliyetle vatandaşlarımıza sunmak. Temizlik ürünlerinde doğal olanın bir lüks ya da ayrıcalık değil, ulaşılabilir olanı sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Yeni ürünlerimiz hayırlı ve uğurlu olsun.”

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“Yeni ürünlerimizle iddialıyız”

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer, toplantıda yaptığı konuşmada alanlarındaki lider konumlarına dikkat çekerek şunları aktadır:

“Üretim, satış ve pazar payında lider olmanın sorumluluğu ve bilinciyle, “Bor Hayatımızda” diyerek başlattığımız daha çok katma değerli ürünlere yönelik çalışmalarımıza bugün bir yenisini daha eklemenin mutluluğu içerisindeyiz.

25 Ocak 2019 yılında BORON Doğal Mineralli Ürünü piyasaya sunmuştuk. O gün o lansmanımızda “Temizlik sektöründe BORON’dan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedik. Gerçekten o günden sonra piyasadaki ürünlerin gamlarındaki değişiklikler bizi haklı çıkardı. Kullanıcılar üç şey ister; koku, parlak beyazlık ve köpük. Çünkü bunlar temizlik algısı verir. Ama gerçekler bundan farklıdır. Biz de koku yok daha önce bildiğimiz markalar da bizi takip eder artık kokusuz ürün ürettiler. Aynı şekilde bugün bulaşık temizlik ürününü çıkarıyoruz. Yine iddialıyız parfümüz kokusuz temizlik ürünlerini göreceksiniz. Yaklaşık bir buçuk yıldır uğraşıyoruz. Piyasaya çıkmış bu ürün altıncı formül. Ürünümüzün kalitesini doğallıktan vazgeçmeyerek artırdık. Diğer yandan, tüm Dünya’yı etkileyen koronavirüs ile mücadele sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ve Bakanlığımızın öncülüğünde vatandaşlarımızın ihtiyacının ivedilikle karşılanması amacıyla ülkemizin temizlik sektöründe faaliyet gösteren firmalarının altyapı ve imkanları kullanılarak üretimine başlanılan BOREL ve BORTAM el ve ortam dezenfektanlarını da kısa süre içerisinde yurdumuzun her tarafına ulaştırılmıştır.”

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BORON ekonomik bir alternatif

“Biz bütün Türkiye Boron alsın kullansın demiyoruz. Bizim ürünlerimiz bir alternatif tercih olsun istiyoruz. Bizim ürünlerimiz muadillerinin yarısı fiyatındadır. Bakanımızın talimatı ile aracı kullanmadan kendimiz satıyoruz. Fiyatları düşük tutmak için. 2019 yılında biz ürünümüzü çıkarmadan önce 4,5 kiloluk toz deterjanlar 45 lira bandında fiyat ile satılıyordu. Biz aynı yıl ürünümüzü 22 liraya satış çıkardık. Bizden sonra 2020 yılında aynı markaların ürünleri 24 lira bandında satılıyor. 400 bin ton toz deterjan satıldı. Fiyatların yarı yarıya inmesi ile 800 milyon TL’yi vatandaşımızın cebinden kurtardık. Biz 35 bin ton, 8,5 milyondan fazla paketten ürün sattık.

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Göreceksiniz bulaşıkta da doğal kokusuz ürünler çıkacak. Çok zor mücadele edilen bir sektörde dağıtım ağında olmanız önemli. Engellemelerle bir takım zorlukla karşılaştık ama yılmadık. Burada en büyük destekçimiz Türk halkıydı. 2019 yılında yüzde 8’in üzerinde pay sahibi olduk. BORON Türkiye’nin bir zenginliği.

Ülkemizin bor madeninden üretilen BORON ailesine yeni katılan ‘Makineler için BORON Bulaşık Jel Doğal Mineralli Temizlik Ürünü’, ‘BORON Bulaşık Elde Doğal Mineralli Temizlik Ürünü’ ve ‘BORON Doğal Parlatıcı’ ürünlerimizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Doğaya ve insan sağlığına dost ürünler

Tüketicilere doğal mineraller ve bitkisel hammaddelerle üretilmiş, zararlı kimyasallar içermeyen doğal ve sağlıklı temizlik ürünleri sunmayı hedefleyen BORON, diğer temizlik ürünlerinde olduğu gibi bulaşık temizlik ürün gamında da petrol türevleri, parfüm ve fosfat gibi insan sağlığına, doğaya ve çevreye zararlı hiçbir katkı maddesi bulundurmuyor. Petrol türevi barındırmayan içeriğiyle piyasada doğal olduğunu iddia eden diğer ürünlerin önüne geçen BORON Doğal Mineralli Bulaşık Temizlik Ürünleri, bor madeninin temizleme, yumuşatma, antibakteriyel, anti-fungal ve hijyen etkileriyle geliştirilen özel formülüyle bulaşıklarda ekstra temizlik sağlıyor. Hassas bir çalışma süreciyle geliştirilen formülü sayesinde BORON bulaşık temizlik ürünleri, SLES, SLS gibi yüzey aktif malzemeler ve ağartıcılar içermiyor. Uzun soluklu performans testlerinden geçerek tam not alan yeni ürünlerle yıkanan bulaşıklarda, yıkama sonrası yiyeceklere karışma ihtimali bulunan kalıntılarından iz kalmıyor.

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BORON’un bulaşık makineleri için geliştirilen BORON Jel Bulaşık Makinesi Temizlik Ürünü, en zorlu bulaşıkları bile tek seferde temizlerken, tüketicinin tasarruf etmesini sağlıyor. Ürünün tek şişesinde 41 yıkamaya kadar kullanım sağlanıyor. Ürünün, az kirli bulaşıklar için 20 ml, normal kirli bulaşıklar içinse 25 ml ölçüsünde kullanılması öneriliyor. BORON Doğal Parlatıcı ise yıkama sonrası tabaklarınızda ve diğer mutfak gereçlerinizde pırıl pırıl, pürüzsüz bir temizlik sağlıyor.

Özel formülünün yanı sıra doğal limon yağı içeren BORON Sıvı Elde Bulaşık Temizlik Ürününün ıslak süngere veya bulaşık suyuna 1 tatlı kaşığı eklenerek kullanılması öneriliyor. İçerdiği doğal limon yağı, bitkisel özlü hammaddeler ve doğal mineralli formülü ile üstün hijyen ve temizlik sağlarken cildi tahriş etmiyor.

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BORON’un yeni bulaşık temizlik ürünleri, makinede ve elde yıkama için iki ayrı ürün olarak raflarda yerini aldı. BORON Jel Bulaşık Makinesi Temizlik Ürünü 29,90 TL’den satışa sunulacak. Ayrıca Jel ürünle birlikte BORON Doğal Parlatıcı’da tüketicilere hediye olarak verilecek.

BORON Sıvı Elde Bulaşık Temizlik Ürünü ise 12,90 TL’den satışa sunulacak.

ETİ MADEN HAKKINDA

Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğe yön veren ileri görüşlülüğü doğrultusunda Etibank, Türkiye’nin sanayileşmesi, doğal kaynakları ve finans organizasyonlarını bir arada yürütmek amacıyla 1935 yılında kuruldu. 1998 yılındaki yapılandırma ile Eti Holding A.Ş. ve Ocak 2004’teki yeni yapılandırma ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü adını aldı. Eti Maden Dünya’da %73’lük rezerv payı ile bor madenini ilgili yasalar doğrultusunda en verimli yöntemlerle değerlendirmeyi ve uluslararası pazarlara sunmayı görev edinmiştir.

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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü; dünya standartlarındaki tesislerinde yüksek verimli bor ürünleri üreterek birçok sektöre doğrudan katkı sağlamaktadır. (Balıkesir) Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları, (Eskişehir) Kırka Bor, (Kütahya) Emet Bor, (Balıkesir) Bigadiç Bor İşletme Müdürlükleri, Bandırma Lojistik birimi, yurt dışı temsilcilikleri ve iştirakleriyle madencilik, metalürji, kimya vb. sektörlerde faaliyet gösteren global bir kurumdur.

Eti Maden talebe yönelik üst düzey hizmet anlayışını iş sağlığı, çevre, kalite ve enerji yönetim sistemleri belgeleri ile desteklerken memnuniyeti ön planda tutarak verdiği hizmetle dünya bor pazarında lider konumda yer almaktadır.

Eti Maden, bor ve bor ürünleri hakkındaki bilgi ve birikimini uluslararası kalite standartlarındaki ileri teknolojiyle birleştirerek klasik bor ürünlerinin yanında katma değeri yüksek ürünler üretmeye devam etmektedir. Global çaptaki lojistik operasyonlarla bor ve bor ürünlerinden elde edilen rafine ürünleri, ulusal ve uluslararası pazarlara sunan “Dünya Bor Lideri” Eti Maden, Türkiye ve dünya ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaktadır.