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Ekonomi

Borsa 10 gündür aralıksız yükseliyor: Yeni güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da 6 Şubat yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. Yükseliş eğilimini üst üste 10'uncu işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,39 yükselişle rekor seviye olan 8.810,69 puandan başladı.

10:10 - 6/02/2024 Salı
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 ve holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,17 ile bankacılık olurken, tek kaybettiren yüzde 0,18 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.


Dün, alıcılı bir seyir izleyerek yükseliş eğilimini üst üste 9'uncu işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kazancıyla 8.776,70 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Endeks gördüğü en yüksek seviyeyi de 8.7784,21 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğine yönelik sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlamasını geciktireceği endişeleriyle satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade ederek, Çin'in pay piyasalarını destekleyeceğini açıklamasının Asya'da risk algısını törpülediğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.850 ve 8.900 seviyelerinin direnç, 8.700 ve 8.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.




#Borsa İstanbul
#Piyasalar
#BIST100
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