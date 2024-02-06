Borsa 10 gündür aralıksız yükseliyor: Yeni güne rekorla başladı

Adıyaman ekonomisini eski günlerine döndürmek için üretimde rekabeti destekleyecek bir çıkışa ihtiyaç var. Dört organize sanayi bölgesinin bulunduğu kentte, üretim ve istihdam rakamları, deprem öncesi seviyenin hayli altında. Merkez OSB’deki çalışan sayısı 20 binden 13 bine geriledi. Depremin yaralarını sarmaya çalışan Adıyaman’ın ihracatı ise yüzde 25 azalışla 156 milyon dolara düştü. Kentten göç edenlerin yüzde 80’i geri döndü. Önce çadırlarda ardından konteynerlerde faaliyetini sürdüren esnaf, kalıcı konutların tamamlanmasını dört gözle bekliyor.