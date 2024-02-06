Borsa 10 gündür aralıksız yükseliyor: Yeni güne rekorla başladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 ve holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,17 ile bankacılık olurken, tek kaybettiren yüzde 0,18 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğine yönelik sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlamasını geciktireceği endişeleriyle satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade ederek, Çin'in pay piyasalarını destekleyeceğini açıklamasının Asya'da risk algısını törpülediğini bildirdi.
Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.850 ve 8.900 seviyelerinin direnç, 8.700 ve 8.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.