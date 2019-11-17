Borsa 18 ayın en yükseğinde

Erdoğan-Trump görüşmesinden çıkan iyimser mesajların etkisiyle hafta boyuncu yükseliş eğiliminde olan Borsa İstanbul, haftayı da 18 ayın en yüksek seviyesinden tamamladı. Bist 100 en son 28 Mayıs 2018’de 106 bin 525 puandan günü tamamlamıştı. Haftanın son işlem gününde borsanın yükselişinde Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow’un ticaret görüşmesi konusunda yaptığı açıklamalar öne çıktı. Kudlow, dünyanın en büyük iki ekonomisinin telefonla yakın temasta olduğunu ve yakında bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi. Bu açıklamalar hisse senedi piyasalarında risk iştahını destekledi. Böylece eylül ayında zaman zaman 105 bin puan seviyelerini görse de bu seviyelerde tutunmayı başaramayan endeks haftanın son işlem gününde ise gün içinde 105 bin 518 puana kadar çıkıp günü ve haftayı da 105 bin 380 puandan tamamladı.

İLK DİRENÇ 106 BİN

Günlük bazda yatırımcısına yüzde 1,5’lik kazanç sağlayan BİST 100’de haftalık kazanç ise yüzde 2,16 oldu. Endeks, hafta içinde en düşük 102 bin 368 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,75'lik artışla 123 bin 462 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,96'lık primle 122 bin 669 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,79'luk kazançla 81 bin 75 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 2,54'lük değerle 87 bin 156 puana yükseldi. Analistler Borsa İstanbul’da kar satışlarının yükseliş trendinde şimdilik bir bozulmaya yol açmadığını ifade ederken, endekste 106 bin seviyesinin güçlü direnç olduğu vurgulandı.

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YABANCILAR ALIYOR

Yabancı yatırımcıların alımları da yükselişte etkili oldu. Yatırımcılar Avrupa borsalarına ve ABD borsalarına yatırım yapmak yerine daha karlı olan Türk borsasını tercih etti. Borsa İstanbul’da yaşanan yükselişte Fed Başkanı Jerome Powell’in açıklamaları da etkili oldu. Powell, Temsilciler Meclisi Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada ekonomideki iç ve dış olumsuz rüzgârlara rağmen faiz indirimlerinin ABD ekonomisini destekleyeceğine inandığını söyledi.

ALTIN YÜKSELDİ

Haftanın kazandıran bir diğer yatırım aracı ise altın oldu. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,37'lik artışla 271,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,33'lük primle bin 808 liraya yükseldi. Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,29, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,34 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,62 ile hisse senedi fonları oldu.

DOLAR KAYBETTİRDİ

Serbest piyasada haftayı, dolar düşüşle, avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,16'lık kayıpla 5,7460 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,05'lik sınırlı artışla 6,3480 lira oldu. Geçen hafta 7,3830 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,76'lık kazançla 7,4390 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,67 değer kazanarak, 5,8210 liradan alıcı buldu.