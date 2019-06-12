Ekonomi Borsa güne düşüşle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta, 88,24 puan azalışla 92.737,32 seviyesine geriledi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 90.600 seviyelerinin destek, 95.000'in direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi AA
Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 azalışla 92.737,32 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 88,24 puan ve yüzde 0,10 azalışla 92.737,32 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,06 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,66 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,99 ile ticaret oldu.

Dün 94.589,29 puana kadar çıkan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükselişin olumsuz etkisiyle düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,36 azalışla 92.825,57 puandan tamamladı.

  • Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının, yurt dışında ABD'de enflasyon ve saatlik kazançlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

ABD ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 90.600 seviyelerinin destek, 95.000'in direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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