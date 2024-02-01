Borsa İstanbul'da yarından itibaren geçerli olmak üzere 'hatalı emir' düzenlemesine gidildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, ﻿hatalı emir ya da emirler dolayısıyla gerçekleşen işlem ya da işlemlerin iptali için aranılan kriterler arasında yer alan hatalı işlem iptaline konu olan işlem ya da işlemler dolayısıyla elde edilecek minimum zarar tutarı değişti.