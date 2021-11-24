Ekonomi Borsa güne rekor seviyeden başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa güne rekor seviyeden başladı

Borsa İstanbul'da 24 Kasım yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,35 artışla 1.808,67 puandan başlayarak rekor tazeledi.

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Haber Merkezi AA
Borsa güne rekor seviyeden başladı
Foto/arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,11 puan ve yüzde 1,35 değer kazanarak 1.808,67 puana yükseldi. Endeks böylece açılışta tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,70 ve holding endeksi yüzde 1,28 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 0,18 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre 1,66 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.784,56 puana taşıdı.

Analistler, dünya genelinde artan enflasyon baskısının destekleyici para politikalarının beklenenden önce uygulamadan kaldırılmasına neden olabileceği endişesiyle pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve ABD'nin üçüncü çeyrek büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.820 puanın direnç, 1.720 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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