Borsa güne rekorla başladı: İşte en fazla kazandıran ve en çok kaybettiren sektörler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son gününü yüzde 1,07 değer kazancıyla rekor seviyeden tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,08 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile sigorta oldu.