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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı: En çok kazandıran gayrimenkul yatırım ortaklığı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 yükselişle 6.370,27 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,11 ve holding endeksi yüzde 0,04 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

10:11 . 19/07/2023 Çarşamba
AA
Borsa güne 6.370,27 puandan başladı.

Borsa güne 6.370,27 puandan başladı.

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 5,27 puan artışla ve yüzde 0,08 değer kazanarak 6.370,27 puana çıktı.


Bankacılık endeksi yüzde 0,11 ve holding endeksi yüzde 0,04 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,47 gayrimenkul yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren yüzde 0,52 ile madencilik oldu


Dün kapanışa yakın artan satış baskısıyla negatif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,57 düşüşle 6.365,00 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi 6.662,17 puana taşıdı.



Küresel piyasalar, ABD'de önde gelen bankaların beklentilerden iyi gelen finansal sonuçlarının ardından pozitif bir seyir izlerken, yoğun bilanço ve makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.


Bugün ABD'de elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yarı iletken çip üreticisi ASML ADR, Netflix ve IBM başta olmak üzere şirketlerin finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırması bekleniyor.


Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devam eden ziyaretlerinden gelecek haber akışı da yakından takip ediliyor.


Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.300 ve 6.200 seviyelerinin destek, 6.400 direnç konumunda olduğunu kaydetti.


Altın fiyatları son durum: Altın düştü mü çıktı mı? Analistler yorumladı
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