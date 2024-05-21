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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı: Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,26'lık bir artışla 10.767,34 puandan açtı. Bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,20 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,55 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

10:11 - 21/05/2024 Salı
Güncelleme: 10:13 - 21/05/2024 Salı
AA
Analistler, BIST 100 endeksinde 10.800 ve 11.000 seviyelerinin direnç olduğunu kaydetti.
Analistler, BIST 100 endeksinde 10.800 ve 11.000 seviyelerinin direnç olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 yükselerek 10.767,34 puandan başladı.


Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,76 puan ve yüzde 0,26 artarak 10.767,34 puana çıktı.


Bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı.


En çok kazandıran sektör belli oldu

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıra yüzde 2,20 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,55 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.


Dün rekor seviyeyi görmüştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 0,90 yükselişle 10.739,57 puana çıkarak günü rekor kapanışla tamamladı.


Küresel piyasalarda faiz gündemi

Analistler küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "temkinli" sözle yönlendirmelerinin ardından karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün de banka yetkililerinin devam etmesi beklenen açıklamalarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.


Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler ve dış ticaret dengesi ile ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 11.000 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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