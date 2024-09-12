Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok değer kazanan sektörler

Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki güçlü ilişki nedeniyle, Türkiye ekonomisinde ekonomik büyüme arttıkça enerji tüketimi artmaktadır. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde enerji tüketimi artış hızı, ekonomik büyümeden daha fazla gerçekleşmektedir. Bu da enerji tüketimini dolayısıyla enerji ithalatını arttıran önemli bir faktördür. ENERJİ İTHALATI VE CARİ AÇIK Enerji ithalatının etkilediği en önemli gösterge, dış ticaret dengesi ve dolayısıyla cari dengesidir. Türkiye ekonomisinde de enerji