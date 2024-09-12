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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok değer kazanan sektörler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,2 yükselişle 9.532,38 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 112,72 puan ve yüzde 1,2 artışla 9.532,38 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,45 ve holding endeksi yüzde 1,14 değer kazandı. Sektör endekslerinin tümü kazandırırken en çok yükselenler yüzde 1,61 ile metal eşya makina ve ulaştırma oldu. Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,12 değer kaybıyla 9.419,66 puandan tamamladı.

10:05 - 12/09/2024 Perşembe
AA
Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası piyasalarda pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Bugün yurt içinde gözler açıklanacak ödemeler dengesi verilerine çevrilirken, AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuz ayında 749 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 20 milyar 414 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmininde bulundu.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı, ABD'de ÜFE, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.750 seviyelerinin direnç, 9.500 ve 9.400 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.


#Borsa İstanbul
#Piyasalar
#BIST 100
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