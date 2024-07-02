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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektörler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 yükselişle 10.354,95 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,64 puan ve yüzde 0,11 artarak 10.354,95 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 0,23 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,80 ile finansal kiralama faktöring olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,10 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

10:05 - 2/07/2024 Salı
AA
Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,86 azalışla 10.343,31 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ayrıca Avro Bölgesi'nde enflasyon ile işsizlik, ABD'de ise JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 puanın direnç, 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.



#BIST
#Piyasalar
#Borsa İstanbul
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