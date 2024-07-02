Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektörler

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ayrıca Avro Bölgesi'nde enflasyon ile işsizlik, ABD'de ise JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 puanın direnç, 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.